Polonia decidió echar a Czeslaw Michniewicz tras el mundial

Si bien clasificó a su selección a octavos luego de 36 años, la Asociación Polaca de Fútbol no le renovará el contrato a su entrenador Czeslaw Michniewicz.

Polonia sorprendió este jueves al anunciar que no le renovará el contrato a Czeslaw Michniewicz, entrenador que llevó a su selección a octavos de final del Mundial de Qatar 2022, instancia que el país no conseguía alcanzar desde México 1986.

Tras salir segunda en el Grupo C detrás de la Selección Argentina, Polonia cayó 3-1 en octavos de final ante Francia, luego finalista de la Copa del Mundo. Si bien no pudo desplegar un gran juego con Robert Lewandowski y compañía, alcanzó una instancia que no conocía desde 1986. Michniewicz había reemplazado a Paulo Sousa en enero y llevó a su nación a Qatar cuando derrotó a Suecia en el Repechaje.