Polémica por el estado de las medallas de los Juegos Olímpicos.

En total se han producido 5084 medallas doradas, plateadas y de bronce que se entregaron en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, con un diámetro de 85 milímetros, 9,2 milímetros de grosor y un peso de 455 gramos. Por lo pronto, los deportistas que regresaron sus premios, se envían al Comité Organizados de los JJOO y JJPP, hasta que La Casa de la Moneda “pueda reanudar una producción fiable”. El Comité Olímpico Internacional (COI) aseguró que serán restituidas en las próximas semanas.

La polémica inició apenas unos días después de la ceremonia de clausura de los JJOO, cuando el skater Nyjah Huston mostró el mal estado de su medalla de bronce, que había conseguido poco tiempo antes.

“Bueno, estas medallas olímpicas se ven geniales cuando son nuevas. Pero después de dejarlas en mi piel con un poco de sudor por un rato y luego dejar que mis amigos la usaran durante el fin de semana, aparentemente no son tan de alta calidad como uno pensaría. Quiero decir, mira eso. Se ve mal. Incluso el frente está comenzando a descascararse un poco. Así que, no lo sé, medallas olímpicas. Tal vez deben mejorar un poco la calidad”, sentenció en sus redes sociales.

No mucho tiempo después, el nadador Maxime Grousset también mostró el mismo inconveniente. “La mía es muy bonita, pero es cierto que parece como si estuviera destrozada, un poco oxidada”, aseguró.

También la futbolista Lynn Williams, que contó que se le rompió al caer al piso. “Probablemente agitarla no ayudó, pero pienso que deberían haberlas hecho mejor. Deberían haberlas hecho más resistentes, y honestamente no se me puede culpar por eso”, dijo.

Con el paso del tiempo fueron apareciendo más testimonios, hasta que el Comité de Organización de París 2024 informó que reemplazaría todas las medallas deterioradas.

“Las medallas son los objetos más deseados y más preciosos para los deportistas. Las que estén estropeadas serán sistemáticamente reemplazadas por la Monnaie de París y acuñadas tal y como eran originalmente”, explicaron.