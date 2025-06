Playoff APB: voces de Paracao y Recreativo en UNO

—¿Qué análisis hacés del partido, donde sorprendieron a todos ganándole al segundo de la fase regular?

—Nosotros lo fuimos a jugar desde el vamos. Sabíamos que Recreativo venía de una excelente racha positiva y que es el último campeón, pero la realidad es que nosotros le pudimos ganar en la fase regular, en su cancha. Ese antecedente nos daba confianza. También sabemos que cuando estamos concentrados, nos ponemos a disposición del equipo, y sobre todas las cosas, tenemos una actitud defensiva y aplicados en ese sentido, somos un equipo al que es difícil anotarle.

—¿Cómo se prepararon en la previa sabiendo que iban a enfrentar a uno de los candidatos al título?

—Como se debe preparar un equipo en estas instancias. Entendemos que no hay margen de error y en esta parte del torneo te podes quedar afuera. Eso implica que la concentración y la predisposición con el equipo tienen que ser máximas. No hay lugar para los caprichos y los egos en los playoff.

—Si bien no fue tu noche más efectiva en cuanto a puntos, se te vio muy comprometido en la distribución del juego.

—Físicamente no llegué al partido en las mejores condiciones. Vengo de estar enfermo durante una semana. Solo tuve un entrenamiento previo al duelo. Sabía que iba a estar complicado por estar con falta de ritmo. Al mismo tiempo se que yo no puedo no tomar decisiones, el equipo necesita que yo esté comprometido ofensivamente. Me di cuenta que no era mi noche en varios pasajes y busqué la forma de involucrar de alguna manera al resto de mis compañeros. Es muy importante tener el ida y vuelta con ellos.

—Contame qué sentiste en ese doble que metiste faltando 50 segundos, que fue como un grito de desahogo tuyo y de todo el equipo.

—No venía metiendo los lanzamientos y fue un desahogo total. En varios tiros tuve la sensación de que la pelota entraba y finalmente no. Entonces, es difícil la corrección cuando uno tiene la sensación de que la pelota va a entrar y no entra. Yo no voy a desligarme de las últimas pelotas o del juego ofensivo porque no está siendo mi mejor noche. Uno tiene esa confianza que cuando tenga que entrar va a entrar. Ese gol faltando 50 segundos nos permitió lograr una ventaja de tres puntos.

—¿Cuánto vale este triunfo en lo anímico?

—Vale muchísimo para convencerse de que Paracao es un buen equipo. Cuando uno hace las cosas bien puede ganar de visitante o llevarse una victoria ante el último campeón. Uno tiene que nutrirse de eso en este tipo de partidos. Se lo dije a los chicos, la serie sigue abierta porque Recreativo es un gran equipo. Hay que seguir con esa mentalidad, hay que enfrentar el segundo duelo con la misma actitud.

—¿Qué esperás del próximo encuentro como local?

—Va a ser durísimo. Muy parecido al primer juego, mucha fricción y defensa. La idea es trasladarles la presión a ellos de que no tienen margen de error. Si ellos pierden quedan afuera. Tenemos que generar un sistema defensivo sólido. Tenemos el compromiso de cerrar jugar de local y la posibilidad de cerrar la serie pero creo que se va a definir en los últimos momentos del juego.

Alan Guanco: “Somos los últimos campeones, todos nos quieren ganar”

Autocrítica, aprendizaje y mentalidad fuerte. El goleador del Bochas reflexionó sobre el partido, resaltó el trabajo del grupo y explicó cómo se preparan para revertir la historia.

—Fuiste el goleador con 22 puntos, pero el equipo no pudo quedarse con la victoria. ¿Qué balance hacés de lo que pasó en cancha?

—Los puntos son algo anecdótico, uno siempre trata de aportar su granito de arena para que el equipo gane pero no fue el caso contra Paracao. El balance es negativo obviamente porque perdimos pero de esto hay que aprender porque enseguida tenemos revancha para tratar de recuperar la localía y cerrar la serie en casa.

—¿Qué creés que le faltó a Recreativo para sostener la ventaja?

—Creo que en el tercer cuarto cometimos los mismos errores que el primero, no pudimos jugar a lo que veníamos jugando y nos terminó costando un punto en casa. Vamos a seguir trabajando para revertir la serie.

—¿Cómo viviste la jugada que terminó en falta antideportiva?

—No soy quien para hablar de lo que cobran los jueces, es la decisión que tomaron sobre esa jugada, así que se respeta lo que cobraron.

—¿Qué sensaciones te quedaron después de tener que ver el cierre del partido desde afuera?

—Negativas, porque uno siempre quiere estar en cancha, pero se apoya al equipo desde donde toque.

—¿Cómo se trabaja desde lo mental para dar vuelta la página y enfocarse en el segundo partido?

—Para nosotros todos los partidos de playoffs son una final, tratamos de jugarlos como tal. Se perdió el primer punto solamente, es al mejor de 3 juegos, quedan 2 para poder revertir la serie. Trataremos de poner énfasis en los errores que cometimos y seguir afianzando lo que hicimos bien. Son detalles y creo que somos un equipo que trabajamos duro día a día para poder mejorar de un partido a otro.

—¿Qué mensaje se dieron como grupo después de una derrota inesperada en casa?

—Es el mismo de siempre, entrenar duro, trabajar día a día como venimos haciendo. Confiamos en nosotros como equipo.

—¿Cuál es la clave para revertir la serie?

—La clave está en entender lo que hicimos mal y lo que hicimos bien. Trabajar sobre eso para corregir los errores. Trataremos de tomar todo lo que nos indique Oscar (DT de Recretivo) para recuperar la localía y cerrar la serie en nuestra cancha y con nuestra gente.

—¿Qué representa este playoff para vos en lo personal y para el grupo de Recreativo?

—Este playoff tiene un gustito diferente porque somos los campeones defensores, todos nos van a querer ganar y está perfecto. Hay que tomar eso como una responsabilidad pero siempre con los pies sobre la tierra. Sabemos que no nos sobra nada y que son todos los rivales durísimos. En lo personal, espero poder aportar mi granito de arena para que el equipo gane. En lo grupal espero que podamos llegar lo mas arriba posible porque el grupo se lo merece por la manera de trabajar día a día, domingo, feriados, siempre estamos poniendo el cuerpo. Es un grupo que se merece mucho pero al fin y al cabo hay que plasmarlo adentro de la cancha.