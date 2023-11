Pink Power va por todo en Buenos Aires.

Se viene el segundo Argentina Throwdown

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Argentina ThrowDown 2023 (@argentinathrowdown)

La presentación estará representada por: Micaela Tripodi (Argentina), presentadora oficial del evento y Miguel Ferrero (España), la voz de los eventos de crossfit del Viejo Continente. Ambos serán los encargados de ayudar y guiar a los atletas.

Los equipos clasificados son: Elite: Animal Flux Team, Team Alberto Neto, Fire Team, Generación Z, Titanes, Team Poison, Olor A Asado, Airflow Team, Wolfpack LT y Team Criminal.

RX: Pink Power, Vidafit, Bulldicus, Vacas Bravas, Crossover Team, Lions Sub, Team Crossmove, All Out ATR, Q21 Valhalla, Level Team, Action Team, Team Caiçara, Astrid Fighters, Arroz Y Pollito.

Intermedios: Arena Premium, Team DT, Kilos Y Glitter, Calaca Team, Donner Team, Q710, Head And Heart, Nemesis Rangers, Only Wolfans, Haka Team, Suicide Squad, Norte y Sur Team, Gorila Team, Sin Miedo Al Exito, Birra Y Burga For Life, Coyas Team, Freedom, Anotá La Patente, Team Block Rematch, The Kaffee Team, Crossland Team, Aquiles Team, Black Team, Ropa Púrpura Team, Que Lo Demuestre, Titanes, Honey Team y Power Rangers.

Scaled: Triple D Miga, Uno De Cada Pueblo, Pelota No, Ta To Gucci, Team Buka, Ceep Team, The Kindergarten, Team 105/2.0, Team Mamba, Red Velvet, Team Kalepa, Los Chicos De El Club, Underdogs, La 90 Team, Grizly Team, Cuartotem!, Team Bunker, Libertad CF, Entropy Afternight, Ironhide, Go Hard 4.0, New Team Vuur, Team Kira Gargaletas, Cosas Que Pasan, Kairósneta, Cuatro Quesos, Melhem, Blue Label, Chaos Team y Tempesta Team.

Master +35: 4 Piernas 2 Rodillas, Black Hawk Team, Garage Team, Gorilas Decatlon, Original Small Team, Asalta Cunas, Genetica Pura, Masterca, Megamente, Tempesta Old School, Tulim Y Juancho, Black Panther Team, Los Masters De Ecuador, Solido Elite Fitness y Clan Totem.

Master +40: Cluster, Arena 2, Crossland, Ya Estamos Viejos, Brigada Z, Tótem Master, Khronos Team, Arena Box, Team Criminal, Master Love, Leyendas CDR, Gorilas, Nuba Team, Urban Canario y Rosa Rosa.

Premaster +30: Wolfpapito, Casi Viejos, Team Ultimo Momento, Samurai Industria, Clan Totem, Descendant R/A, No Sos Vos, Soy Yo, La Pareja Master, Team Higienopolis, Metro 60, Mentira Colgala, VLK Teeam, No Todo Es RM Piojosos, RC Klaus y Uno De Allá, Uno De Acá.

Por este motivo, UNO contactó al equipo paranaense compuesto por Mauro Claria, Micaela Godoy, Joana Bobadilla y Lisandro Centurión para dialogar sobre su participación en este evento tan importante.

Al comienzo, Lisandro Centurión se refirió a la gran etapa clasificatoria que hicieron: “Mucho esfuerzo. Armamos un lindo equipo y la verdad, muy contento con el resultado. Ahora, metiéndole para lo que viene”.

El equipo viene teniendo una gran preparación y no quieren dejar ningún detalle al azar: “Entrenando juntos y haciendo muchas cosas, que es en lo que más se basa el trabajo en equipo. Mañana (por el sábado 11) arrancamos con la parte de worm (un elemento que desafía la resistencia y la coordinación con su diseño de peso desigual) y le vamos a meter a eso, ya que ahí es donde muchos fallan”.

Por ultimo, Licho hizo énfasis en la importancia de la capacidad aeróbica: “Primero, trabajando mucho la capacidad aeróbica, porque sabemos que allá la vamos a pasar mal. Así que para no pasarla tan mal, le estamos metiendo mucho a eso”.

Por su parte, Micaela Godoy remarcó que irán por todo: “El objetivo es ir por todo y darlo todo. Pero como toda competencia, uno quiere ir a ganar. Así que creo que nos va a ir muy bien en ese sentido”.

“Hay competencias más importantes que otras. Esta es una de las más grandes de Latinoamérica y está bueno para ir probándose y medirse con otros atletas”, agregó la atleta.

Para Godoy, la clave para lograr un podio en Buenos Aires, será la complementación como equipo: “La clave está en el equipo y, si bien, cada uno se destaca en alguna de las pruebas, lo importante es complementarse para llevar y explotar al máximo nuestro potencial”.

“Vamos a competir en RX. Con el tiempo, si se arma un buen equipo, la idea es ir a Elite”, continuó.

Al cierre, la joven destacó el nivel con el que contará este certamen: “Hay mucha competencia. Por eso, hay que prepararse muy bien, con tiempo y más que nada, complementarnos como equipo”.