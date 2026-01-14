Pese al gol de Franco Mastantuono, Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey

En el debut de Álvaro Arbeloa como DT, el Merengue cayó 3 a 2 ante el Albacete de la Segunda División. Franco Mastantuono marcó el empate parcial.

A menos de dos días de haberse puesto el traje de DT, Álvaro Arbeloa tuvo su primera prueba en el Real Madrid. Con el regreso a la titularidad de Franco Mastantuono , el Merengue sufrió otro duro golpe y cayó eliminado por 3 a 2 ante Albacete, de la Segunda División, por los octavos de final de la Copa del Rey.

El atacante argentino fue el autor del empate parcial del elenco de la Casa Blanca luego del tanto de Javi Villar. Jofté Betancor le devolvió la ventaja a los locales, Gonzalo García lo empató para Real Madrid sobre el final pero, en el descuento, Jofté volvió a aparecer y le dio la agónica clasificación a Albacete.

El encuentro comenzó con sorpresa temprana. Albacete se puso en ventaja a partir de una pelota parada: tras un tiro de esquina, Villar ganó en el área y, de cabeza, abrió el marcador ante su gente.

El golpe obligó al Real Madrid a reaccionar y la respuesta no tardó en llegar. Mastantuono, que volvió al gol, igualó el partido y devolvió algo de calma a un equipo que atraviesa semanas de fuerte inestabilidad.

El trámite se volvió tenso y parejo, con un Madrid incapaz de imponer jerarquía y un Albacete decidido a sostener su plan. A ocho minutos del final, Betancor volvió a sacudir la serie con un gol que puso contra las cuerdas al conjunto merengue.

En tiempo de descuento, cuando parecía sentenciada la eliminación, Gonzalo García apareció para marcar el empate y alimentar la ilusión de una nueva remontada blanca.

Sin embargo, esta vez no hubo épica. En una de las últimas acciones del partido, Betancor volvió a aparecer y marcó el gol definitivo que selló la clasificación del Albacete y dejó al Real Madrid fuera de la Copa del Rey en un cierre de película.

Los otros partidos de la Copa del Rey

En otros dos encuentros de la copa, Deportivo Alavés venció por 2 a 0 al Rayo Vallecano y el Real Betis le ganó por 2 a 1 al Elche.