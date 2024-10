Perú venció a la convulsionada Uruguay de Bielsa

Uruguay arrancó mejor que Perú. El equipo de Bielsa tomó la iniciativa en el arranque del partido, pero se quedó generalmente en insinuaciones y no logró llegar con claridad hasta el arco defendido por Pedro Gallese.

Un débil cabezazo de Darwin Núnez, algunas corridas que parecían peligrosas pero terminaron de mala manera y un remate desde afuera de Federico Valverde fueron las únicas de la Celeste.

Perú, por su parte, se acomodó con el paso de los minutos y recién en el final tuvo una clara con un remate de Sergio Peña desde afuera del área que fue atajado por Sergio Rochet y el rebote no pudo ser capitalizado por ningún jugador.

Perú prolongó ese buen cierre del primer tiempo en el inicio del complemento, aunque también le costó muchísimo encontrar claridad en los últimos metros. Edinson Flores no pudo capitalizar una de las tantas dudas de la defensa uruguaya y, luego, Peña volvió a estar cerca con un remate que se fue por el primer palo.

Habló el entrenador argentino

Después de que Luis Suárez hiciera pública la mala relación entre los jugadores de la selección de Uruguay y Marcelo Bielsa se esperaba la palabra del entrenador argentino, quien ya había decidido no dar la conferencia previa al partido ante Perú (le valió una multa).

Finalmente, Bielsa tomó contacto con la prensa después de la derrota de Uruguay con Perú por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas: reconoció que su autoridad "queda afectada", aunque también aseguró que las bombas del Pistolero no influyeron en la preparación.

El descargo de Bielsa sobre el escándalo en Uruguay

Más allá del análisis de la derrota de Uruguay (que ya arrastra tres partidos sin victorias en Eliminatorias), el Loco también fue consultado por las fuertes declaraciones de Luis Suárez. "Influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto, que haya sido una semana con mucha efervescencia", afirmó.