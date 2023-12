Pedro Fontanetto: "Hay material para sostenerse arriba"

Pedro Fontanetto rugby.jpg Pedro Fontanetto será el entrenador del primer equipo de rugby del CAE.

“El objetivo que tenía la subcomisión era no hacer un borrón y cuenta nueva. Me toca a mi ahora tratar de hacer una transición, al menos eso es lo que hable con los dirigentes. Vamos a tratar de sostener todo lo bueno que se hizo este tiempo, desde la organización de entrenamientos, de viajes, del sistema de juego. Todo eso llegó a su pico máximo en el título que ganamos en el Regional. Y hablo de pico porque decir techo es quedarse en el conformismo. Nosotros vamos a ir por más. Ganar el primer TRL para el club fue algo muy importante, ahora tenemos que aspirar a otros objetivos que ya tenemos como staff. Personalmente creo que hay que renovar a los entrenadores, contagiar a otros para que estos procesos sean ordenados y manteniendo siempre el mismo criterio. Sino, se transforma algo parecido a la política, a los cuatro años se va uno y viene otro a borrar todo. Por eso hay personas que nos van a seguir acompañando y que son muy importantes como Sebastián Correa, Franky Stello, Diego Camino y se suman Juan Biaggini que me va a acompañar en Primera, el Ruso Mistura (Juan) que viene trabajando en seven y es una persona super preparada. Lucas Lorenzini en Intermedia, Juanjo Marcó, Pablo Tanger, son todos generacionalmente más jovenes que vienen con otra impronta.

—Quedó la vara muy alta, ¿se puede ir por más?

—La vara está muy alta, pero creo que se llegó a un punto que anhelábamos todos. Siempre se dice que es difícil llegar, pero lo más difícil es sostenerse. Para eso se necesita mucho esfuerzo y sacrificio, y que se den un montón de cosas. Vamos a tratar de mantener al club lo más arriba posible. Campeón sale uno, como lo dicen grandes entrenadores. En el TRL se jugaron 23 ediciones y ganamos una. Todo el mundo quiere repetir el éxito, pero es sumamente difícil. Tenemos muchas bajas por el Súper Rugby Américas, otras por estudio y por trabajo, que es parte de este rugby profesional disfrazado de amateur que vivimos nosotros. Muchos chicos tienen otros caminos y otras vidas y no podemos obligarlos a que sigan en el club. Hay material, hay mucho material. Hay camadas que fueron subiendo y andan muy bien, hay líderes que van a mantener lo que se viene haciendo y será responsabilidad nuestra de tratar de apuntar a lo más alto. Nos hemos propuesto ir trazando objetivos a corto plazo.

Embed

—¿Entendiste la decisión de Pedro Raiteri de dar un paso al costado?

—Claro que sí. Pedro hizo un trabajo impresionante en el club y no es solamente de estos últimos cuatro años. Es un referente del CAE y con una trayectoria enorme. Tiene una familia que le exige tiempo y entiendo que eso también pesó en su decisión. Es un tipo con mucha experiencia y supo que era el momento adecuado para poner un punto y aparte. Está claro que va a seguir ligado al club, en otro rol y más temprano que tarde va a volver a tomar la primera del club.

—¿Cómo va a jugar el Estudiantes de Pedro Fontanetto?

—No me gusta decir es el Estudiantes de Fontanetto, es el equipo de más de 12 personas. Me toca estar en el rol de head coach, pero a lo que vamos a jugar y a cómo vamos a llegar a eso va a ser parte del trabajo de un montón de gente. Lo que sí tenemos claro es que queremos seguir siendo un equipo que tiene la pelota, que desequilibra en espacios amplios y que combate con sus forwards. Mantener una defensa ordenada y con un tackle contundente, que asfixie siempre al rival. El TRL es el mejor torneo del interior del país, hay mucho nivel y por eso tenemos que estar preparados. No vamos a cambiar mucho de lo que veníamos haciendo, cambiar cosas que funcionaron sería un grave error. Vamos a tratar de fortalecer las cosas buenas y agregarle variantes porque somos el campeón del Regional y los rivales nos van a estudiar diez veces más.

—El gran presente del CAE tiene su contra porque no vas a contar con jugadores claves.

—Es cierto, Ramiro (Gurovich) y Bruno (Heit) se van a Pampas, Felipe Villagrán va a Dogos como contratado, mientras que como invitados irán Diego Correa y Franco Rossetto. Uno tiene que estar todo el tiempo adaptándose y suplir las bajas. A mí me enorgullece que esos chicos sean llamados por estos equipos. A este Estudiantes que fue protagonista en los últimos años es lógico que le saquen algún jugador y eso me alegra.