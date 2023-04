Pedido de obras que genera incertidumbre

Y agregó: “El TC tiene exigencias y son ellos quienes deben hacerce cargo de las obras. Es un tema de la dirigencia del trazado. No entran las casillas, no entran los autos. El Turismo Carretera lleva muchos autos y cada año son más. Si vos tenés la casa, estás con tu señora, viene el primer hijo, luego el segundo y el tercero y quieren vivir en la misma habitación llega un momento no pueden vivir ahí”.

Y aclaró: “No hay un enojo con el Club de Volantes Entrerrianos y menos con su presidente Romeo Pisano. Solo se llevó una carpeta con las obras que deben realizar y esto siempre estuvo claro”, manifestó Mazzacane.

Las declaraciones del principal dirigente que tiene hoy por hoy el automovilismo argentino sonaron muy fuerte en la institución paranaense que terminó con la emisión de un comunicado de prensa para dar a conocer su punto de vista.

Y en clara alusión a las obras que pidieron desde la ACTC expresaron: “Nuestra institución en el mes de octubre de 2022, dirigió una nota al señor gobernador de la Provincia solicitando audiencia con el objeto de imponerlo de dichas exigencias y solicitar el acompañamiento del gobierno para emprenderlas, considerando además, que el autódromo está emplazado en un inmueble propiedad del Estado Provincial, por lo que toda mejora implica un beneficio para el patrimonio provincial. Hasta la fecha no hemos tenido acuse de recibo de dicha nota ni convocatoria para ilustrar sobre ello. Entendemos que el encontrarnos en la coyuntura de un año electoral y, quizás, el enfoque en atender otros requerimientos de sectores vulnerables, son las razones que han dilatado esa audiencia, con las derivaciones que ello trae aparejado para acometer esas obras”.

De acuerdo a lo que Ovación pudo averiguar, las obras que la ACTC están solicitando es la extensión del playón de boxes donde los equipos de competición ubican sus semiremolques y motorhome. En alguna oportunidad desde la categoría también se habría pedido que para ganar espacio se debía tirar abajo los boxes de hormigón, como también retirar del actual lugar la cantina como la zona de baños. Por un lado, la oposición a tirar los boxes es algo que escapa de toda lógica porque es conocido que la ACTC monta sus carpas para el armado de los recintos de boxes, pero lo que sucede es que una vez que el TC se va de un autódromo el resto de las categorías ya sean provinciales o también nacionales necesitan de esos boxes. Se trata de un pedido que no solo se le habría hecho a Paraná porque lo mismo había ocurrido con los autódromos de Rafaela y Concordia.

TC Autodromo Paraná.jpg Gentileza Prensa CVE

En tanto que modificar la zona de cantina y baños representaría una erogación sumamente significativa, ya que se estaría hablando de varios millones de pesos en tener que afrontar una obra de ese tipo. Además, la cantina del club fue visiblemente mejorada hace un par de años y hoy luce con otro aspecto.

También hay quienes afirman que desde la ACTC habrían sugerido en su momento en extender la zona de boxes hacia la zona baja a ‘la hoya’, es decir el sector por debajo de la última curva que desemboca en la recta principal. Allí habría que cubrir un anillado interno con un paredón de hormigón y claro está que se trata de una construcción muy importante. A su vez la solicitud también pasaría por la remodelación y extensión de la torre de control, la famosa Torre Víctor y a su vez se pretende que en esa zona se ubique el sector de verificación técnica.

Todas estas serían obras de mejoras que la ACTC estaría requiriendo teniendo en cuenta el paso del tiempo del autódromo y la necesidad de contar con más espacio para recibir a toda la categoría que hoy por hoy suma unos 90 autos entre el TC y TC Pista.

Ahora bien, sería muy difícil que un club con sus propios medios pueda llevar adelante una inversión de ese tipo porque no se tratan de tiempos de vacas gordas, ya con el solo hecho de tener que mantener un predio de muchas hectáreas y los diferentes cumplimientos de servicios, como gastos mensuales que debe soportar.

También, llama la atención los pedidos por parte de la ACTC, cuando a otros escenarios quizás no se los mide con la misma vara porque hay circuitos que quizás no llegan a cubrir en volumen la dimensión del playón de boxes como la de Paraná. Quizás haya algún motivo extra que no se sepa y que haya quedado pendiente del año pasado cuando el TC estuvo en el CVE. Algunos llegaron a plantear que la visita de Oscar Aventín a Paraná ese mismo fin de semana no haya caído bien en la actual gestión de la ACTC, pero eso no se sabrá.

El pedido por parte de la ACTC está hecho y ahora habrá que esperar cuáles son las prioridades desde el gobierno provincial para acompañar el pedido que se les formuló desde el Club de Volantes para que el Turismo Carretera siga eligiendo a Paraná, uno de los pocos circuitos –junto a Rafaela– que son un clásico todos los años dentro del calendario y que no falta a la cita desde 1997 salvo en 2020 a raíz de la pandemia.

Por último, desde el club indicaron: “Humildemente pero con legítimo orgullo, consideramos que Paraná no debe ser excluida del calendario anual del TC, pero tanto por parte de quienes administran la categoría, como de las autoridades y de las fuerzas vivas de nuestra comunidad, deben sumar voluntades y trabajo asociados para que la fecha anual permanezca vigente. Sin ese conjunto, todos nuestros esfuerzos serán insuficientes. Sirva entonces el presente como esclarecimiento y llamado de atención”.