Patronato no puede seguir especulando en la Primera Nacional

Desde las 17.10 Patronato y All Boys se enfrentan este sábado en el Grella. El equipo Santo no puede seguir perdiendo terreno en el torneo de ascenso.

Patronato y All Boys se enfrentan este sábado, a partir de las 17.10 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El partido corresponde a la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional 2023 de fútbol.

La visita está por debajo en el historial, de cinco partidos disputados, el Blanco nunca pudo ganar, cayó dos veces y empató en tres oportunidades. El Albo quiere continuar por la senda de la victoria y el equipo de Norberto Paparatto buscará que los tres puntos viajen a Floresta. Dicho encuentro será arbitrado por Nelson Sosa, que dirigirá por segunda vez a Patrón, siendo que su primera oportunidad fue el contundente 6-0 ante Alvarado en el Pedro Mutio, por la Fecha 5.

El árbitro estará acompañado por Nicolás Rosaminer y Damián Olvieto como asistentes uno y dos, mientras que el cuarto será Francisco Acosta. El partido será televisado por TYC Sports y TYC Sports Play. El plantel que dirige Rodolfo De Paoli completó la semana de entrenamiento con una práctica a puertas cerradas en el estadio Grella, donde llevaron a cabo trabajos tácticos y movimientos de pelota parada.

patronato.jpg Patronato cae de visitante. Prensa Almirante Brown.

Por otro lado, quienes ensayaron de forma diferenciada fueron Fabio Vázquez (fatiga muscular), Sergio Ojeda (distensión de cuádriceps), Samiel Diarte (pubalgia), Joel Ghirardello (pubalgia), Alexander Sosa (edema en la fascia plantar), Martín Aruga (distensión de cuádriceps), Gabriel Díaz (en recuperación post operatoria de fractura de peroné), Tomás Jakos (desgarro isquiotibial) y Matías Ruiz Díaz (esguince de rodilla). Cerca de las 20 del viernes, los citados ingresaron a la concentración a la espera del partido de este sábado ante All Boys.

El DT planifica modificaciones y plantearía un 4-4-2 como sistema táctico. En defensa, Agustín Ramos y Santiago Bellatti ingresarían por Lautaro Geminiani y Sergio Ojeda, respectivamente. En el mediocampo, Juan Barinaga y Valentín Pereyra reemplazarían a Jorge Valdez Chamorro y a Damián Arce. En la ofensiva, Ignacio Russo y Mateo Levato irían en lugar de Fabio Vázquez y Enzo Díaz. El equipo entrerriano está con 34 puntos en la tabla de posiciones y le urge un triunfo.

Patronato se encuentra en la posición 14 del torneo, lejos de los puestos de Reducido e incluso de la clasificación a la Copa Argentina. Ya que entre los 37 equipos que juegan en la Primera Nacional, tendrán su boleto los siete primeros equipos de la tabla final de posiciones de cada una de las zonas (A y B) más el mejor octavo. No le queda otra que ganar para seguir en la lucha. El equipo de Rodo hace tres partidos que no gana en el torneo local y tiene la posibilidad ante un All Boys de irregular campaña.