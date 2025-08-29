Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años.

Franco Armani es el arquero al que más penales le patearon en 35 años: recibió 187 y atajó 34, siendo el que más penales contuvo en actividad.

Franco Armani se convirtió en el arquero al que más penales le patearon en los últimos 35 años entre los clubes por los que pasó y la Selección Argentina. En total, recibió 187 remates desde los doce pasos y logró contener 34, lo que lo posiciona como el arquero con más penales atajados en actividad.

Le siguen en esta estadística otros grandes arqueros argentinos. Sergio Chiquito Romero, con un total de 29 penales atajados sobre 111 ejecutados a lo largo de su carrera, se ubica como uno de los más efectivos en esta instancia. El podio lo completa Roberto Pato Abbondanzieri, con 29 atajados, lo que lo convierte, además, en el máximo atajador en la historia de Boca Juniors.

Franco Armani atajó 34 de 187 penales y superó a todos sus colegas en 35 años

El ranking lo completan Agustín Rossi, con 26 penales contenidos, y Emiliano Dibu Martínez, con 18, quien se destacó especialmente con la Selección Argentina en torneos recientes.

En cuanto al recorrido de Franco Armani, a lo largo de su carrera enfrentó penales en los distintos equipos en los que jugó y con la Selección Argentina. En River Plate le ejecutaron 71 penales, de los cuales atajó 16, no logró contener 50 y 5 fueron desviados. En su paso por Atlético Nacional de Colombia le patearon 101 veces: contuvo 16, recibió 75 goles y 10 remates se fueron desviados. En Deportivo Merlo, donde dio sus primeros pasos como profesional, enfrentó 5 penales: atajó 1, le convirtieron 3 y 1 fue desviado. Finalmente, con la Selección Argentina le patearon 7 penales, de los cuales atajó 1 y recibió los 6 restantes.

Más allá de los números, Armani fue muy criticado en los últimos años debido al flojo desempeño de River Plate en las definiciones por penales. Desde la serie ganada ante Cruzeiro en 2019, el equipo no había logrado avanzar en ninguna de las ocho series que disputó por esta vía: siete con Armani en el arco y la restante con Ezequiel Centurión.

Sin embargo, todo cambió en las últimas semanas, donde logró romper la racha y recuperar protagonismo en los momentos clave. Este repunte se da en el contexto de una carrera que ya lo ubica entre los históricos del club: Armani es el tercer arquero con más partidos jugados en River Plate, detrás de Amadeo Carrizo (522) y Ubaldo Matildo Fillol (406).