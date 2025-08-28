Uno Entre Rios | Ovación | campeón

El campeón que retornará el domingo al Grella

Uno de los futbolistas que integró el plantel de Patronato que se coronó campeón de la Copa Argentina 2022 retornará el domingo a Villa Sarmiento.

28 de agosto 2025 · 11:08hs
Jorge Valdez Chamorro

Prensa Patronato

Jorge Valdez Chamorro, volante de Patronato, metió selfie en el Nilton Santos.

Patronato recibirá este domingo la visita de uno de los integrantes del equipo que se coronó campeón de la Copa Argentina 2022. Se trata de Jorge Valdez Chamorro, quien forma parte del plantel de Atlanta. El cruce entre el Santo y el elenco del barrio porteño de Villa Crespo se disputará a partir de las 16 en el estadio Grella.

El mediocampista, de 31 años, es una de las figuras del bohemio. El oriundo de la localidad bonaerense de San Vicente disputó 26 encuentros en la presente temporada, anotó tres goles (convirtió un tanto en la victoria por 2 a 1 ante Los Andes y por 2 a 0 sobre Racing de Córdoba) y otro en el empate ante Deportivo Madryn por 1 a 1. Además aportó cuatro asistencias.

Su paso por Patronato

A fines de enero de 2022 la entidad de barrio Villa Sarmiento anunció la contratación de Jorge Valdez Chamorro, procedente de Guaraní de Paraguay. El volante, que registró pasos por Lanús, Gimnasia La Plata y Nueva Chicago, entre otros equipos, tuvo su estreno con la camiseta Rojinegra el 1 de marzo de 2022 en la derrota ante Atlético Tucumán por 1 a 0.

El bonaerense formó parte de la estructura que sufrió el descenso de categoría. En el mismo tiempo ingresó en la historia dorada de Patronato al coronarse campeón de la Copa Argentina 2022.

En la siguiente temporada disputó el campeonato de la Primera Nacional, la Copa Libertadores y la Sudamericana con el representante entrerriano. En total lució la camiseta de Patronato en 59 oportunidades y convirtió tres goles.

Otros jugadores del Rojinegro campeón que regresaron al Grella

Matías Pardo y Lautaro Geminiani fueron los primeros futbolistas que integraron el equipo campeón de Patronato que retornaron al Grella con la indumentaria de otra institución. Pichín y el marcador de punta enfrentaron al Rojinegro jugando para Racing de Córdoba en la temporada 2024.

En este mismo campeonato otros ex-miembros del elenco que conquistó el torneo integrador con el Santo retornaron a barrio Villa Sarmiento. Axel Rodríguez retornó a la Comarca Rojinegra jugando para Colón de Santa Fe. Mientras que Alexander Sosa volvió a la casa de Patronato jugando para Ferro y para Tristán Suárez.

campeón Patronato Atlanta Jorge Valdez Chamorro
