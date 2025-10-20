Uno Entre Rios | Ovación | San José

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José se impuso por 3 a 1 sobre Paracao en la final disputada en cancha de La Armonía de Colón para consagrarse en el certamen femenino de Mayores.

20 de octubre 2025 · 20:05hs
San José celebrando en las instalaciones de La Armonía de Colón.

San José celebrando en las instalaciones de La Armonía de Colón.

San José se consagró campeón de la Liga Provincial de Mayores (Liproma) Femenina. En las instalaciones de La Armonía de Colón, el equipo Auriazul se impuso en la final sobre Paracao por 3 a 1 (28-26, 27-25, 25-27 y 25-22) y alzó el trofeo del certamen organizado por la Federación Entrerriana de Vóley (FEV).

Tercero finalizó Echagüe, que derrotó 3 a 0 al conjunto local para subirse al podio.

Por otra parte, en la Liproma Masculina se definieron los cruces de las semifinales: Paracao-Echagüe y Pescadores de Gualeguaychú-Rowing serán los partidos que clasificarán a los finalistas.

