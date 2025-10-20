San José es el campeón de la Liga Provincial

San José se impuso por 3 a 1 sobre Paracao en la final disputada en cancha de La Armonía de Colón para consagrarse en el certamen femenino de Mayores.

San José se consagró campeón de la Liga Provincial de Mayores (Liproma) Femenina. En las instalaciones de La Armonía de Colón, el equipo Auriazul se impuso en la final sobre Paracao por 3 a 1 (28-26, 27-25, 25-27 y 25-22) y alzó el trofeo del certamen organizado por la Federación Entrerriana de Vóley (FEV).