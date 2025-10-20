San José se consagró campeón de la Liga Provincial de Mayores (Liproma) Femenina. En las instalaciones de La Armonía de Colón, el equipo Auriazul se impuso en la final sobre Paracao por 3 a 1 (28-26, 27-25, 25-27 y 25-22) y alzó el trofeo del certamen organizado por la Federación Entrerriana de Vóley (FEV).
San José es el campeón de la Liga Provincial
20 de octubre 2025 · 20:05hs
Tercero finalizó Echagüe, que derrotó 3 a 0 al conjunto local para subirse al podio.
Por otra parte, en la Liproma Masculina se definieron los cruces de las semifinales: Paracao-Echagüe y Pescadores de Gualeguaychú-Rowing serán los partidos que clasificarán a los finalistas.