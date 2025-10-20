San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

El Decano lo ganaba desde temprano con un gol de Ortiz, pero San Lorenzo lo dio vuelta de la mano de los goles de Cuello -de penal- y Tripichio. Fue 2 a 1.

San Lorenzo venció 2-1 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El elenco azulgrana, que usó una indumentaria especial en homenaje a los campeones de 1972, volvió a la victoria en medio del conflicto institucional. El Decano tuvo un panorama similar ya que sus jugadores no concentraron debido a una antigua deuda económica que la dirigencia mantiene con el plantel.

A pesar del contexto adverso el dueño de casa se puso en ventaja antes del primer cuarto de hora, cuando Marcelo Ortiz capitalizó una desinteligencia defensiva y festejó el prematuro 1 a 0.

En la última jugada del primer tiempo Matías Mansilla llegó tarde a un despeje y golpeó a Alexis Cuello. El árbitro Bruno Amiconi recibió el llamado del VAR y luego de revisar la jugada sancionó penal. El propio Cuello lo capitalizó y firmó el empate. Una vez que los futbolistas se retiraron al vestuario, llegaron los insultos de los hinchas locales para sus jugadores y Leandro Díaz reaccionó con algunos plateístas.

En el amanecer del complemento el Ciclón salió con otra actitud y le cayó bien el ingreso de Diego Herazo por su movilidad en el ataque. Aunque volvió a golpear de pelota parada y a salida de un tiro de esquina Nicolas Tripichio anticipó a todos y decretar el 2-1.

El trámite fue intenso ya que el Decano buscó el empate y dejó espacios en el fondo que San Lorenzo usó para poder atacar.

Atlético se la jugó por la igualdad y tuvo una clara en la que Jhohan Romaña despejó sobre la línea el cabezazo de Franco Nicola.

San Lorenzo respondió con una llegada de Cuello que la quiso picar, pero Mansilla le ahogó el grito.

Con este triunfo San Lorenzo quedó sexto en la tabla de la Zona B y Atlético Tucumán es octavo y por ahora se mantiene entre los clasificados a los octavos de final.

La victoria en Tucumán es un aliciente para el equipo de Damián Ayude que venía de recibir dos golpes durísimos al perder por 2-1 contra Lanús y 1-0 contra San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro.

Lo que sigue para Atlético Tucumán y San Lorenzo

En la próxima fecha San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra y Atlético Tucumán visitará a Independiente. Aún no están confirmado el cronograma con los días y horarios de estos encuentros.