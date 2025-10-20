Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

El Decano lo ganaba desde temprano con un gol de Ortiz, pero San Lorenzo lo dio vuelta de la mano de los goles de Cuello -de penal- y Tripichio. Fue 2 a 1.

20 de octubre 2025 · 23:24hs
San Lorenzo festejó de visitante.

San Lorenzo festejó de visitante.

San Lorenzo venció 2-1 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El elenco azulgrana, que usó una indumentaria especial en homenaje a los campeones de 1972, volvió a la victoria en medio del conflicto institucional. El Decano tuvo un panorama similar ya que sus jugadores no concentraron debido a una antigua deuda económica que la dirigencia mantiene con el plantel.

A pesar del contexto adverso el dueño de casa se puso en ventaja antes del primer cuarto de hora, cuando Marcelo Ortiz capitalizó una desinteligencia defensiva y festejó el prematuro 1 a 0.

San Lorenzo atraviesa un pésimo presente institucional y económico.

Peligro de quiebra en San Lorenzo

El ex-Patronato Jonathan Herrera le dio la victoria al Deportivo Riestra.

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

En la última jugada del primer tiempo Matías Mansilla llegó tarde a un despeje y golpeó a Alexis Cuello. El árbitro Bruno Amiconi recibió el llamado del VAR y luego de revisar la jugada sancionó penal. El propio Cuello lo capitalizó y firmó el empate. Una vez que los futbolistas se retiraron al vestuario, llegaron los insultos de los hinchas locales para sus jugadores y Leandro Díaz reaccionó con algunos plateístas.

En el amanecer del complemento el Ciclón salió con otra actitud y le cayó bien el ingreso de Diego Herazo por su movilidad en el ataque. Aunque volvió a golpear de pelota parada y a salida de un tiro de esquina Nicolas Tripichio anticipó a todos y decretar el 2-1.

El trámite fue intenso ya que el Decano buscó el empate y dejó espacios en el fondo que San Lorenzo usó para poder atacar.

Atlético se la jugó por la igualdad y tuvo una clara en la que Jhohan Romaña despejó sobre la línea el cabezazo de Franco Nicola.

San Lorenzo respondió con una llegada de Cuello que la quiso picar, pero Mansilla le ahogó el grito.

Con este triunfo San Lorenzo quedó sexto en la tabla de la Zona B y Atlético Tucumán es octavo y por ahora se mantiene entre los clasificados a los octavos de final.

La victoria en Tucumán es un aliciente para el equipo de Damián Ayude que venía de recibir dos golpes durísimos al perder por 2-1 contra Lanús y 1-0 contra San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro.

Lo que sigue para Atlético Tucumán y San Lorenzo

En la próxima fecha San Lorenzo recibirá a Deportivo Riestra y Atlético Tucumán visitará a Independiente. Aún no están confirmado el cronograma con los días y horarios de estos encuentros.

San Lorenzo Atlético Tucumán Decano San Lorenzo
Noticias relacionadas
San José celebrando en las instalaciones de La Armonía de Colón.

San José es el campeón de la Liga Provincial

El plantel de Patronato seguirá de vacaciones.

Patronato extiende licencia y pospone retorno a los entrenamientos

Estudiantes Blanco se aseguró su lugar en la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas para la próxima temporada. 

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia.

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

Ver comentarios

Lo último

Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Ultimo Momento
Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José es el campeón de la Liga Provincial

Policiales
Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Un motociclista murió al chocar contra una camioneta cerca de Los Conquistadores

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Congreso de Ciencias Forenses: el Proyecto Zombi sobre fentanilo y el caso de Loan Peña

Ovación
San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

San Lorenzo lo dio vuelta y se llevó tres puntos claves ante Atlético Tucumán

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José es el campeón de la Liga Provincial

La provincia
Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

Empleo público: la planta de Entre Ríos supera el promedio del país

Empleo público: la planta de Entre Ríos supera el promedio del país

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Región Centro: se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios

Región Centro: se unificaron criterios para regular aplicadores de fitosanitarios

Paraná: qué dice la Ordenanza  10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes de colectivo

Paraná: qué dice la Ordenanza  10.213 sobre la continuidad laboral de los choferes de colectivo

Dejanos tu comentario