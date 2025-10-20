Uno Entre Rios | La Provincia | mascotas

Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia

Las mascotas también dijeron presente: Laila, Negrita y Gordita acompañaron a sus dueños en una noche inolvidable en la ciudad de Seguí.

20 de octubre 2025 · 23:41hs
Gentileza Guarderia Huellitas.

Este fin de semana, la ciudad de Seguí fue testigo de una boda muy especial, no solo por la emoción que envolvió a los novios Nahuel Schmidt y Lu Ojeda, sino por la participación estelar de tres invitadas muy particulares: Laila, Negrita y Gordita, las adorables hijas perrunas de la pareja. Son sus mascotas y pedido de ellos pudieron participar del acto de sus amos.

Con gran dedicación y cuidado, se preparó y trasladó a las mascotas para que pudieran estar presentes en uno de los momentos más significativos en la vida de sus dueños: su casamiento. El equipo encargado de este tierno (Guarderia Huellitas) operativo destacó la excelente predisposición, comunicación y confianza de los novios durante todo el proceso, lo que permitió que todo saliera perfecto.

Las mascotas son únicas

El vínculo entre humanos y animales se hizo visible una vez más, recordando la importancia de incluir a los seres queridos —de todas las especies— en las celebraciones importantes. Las imágenes del evento muestran a Laila, Negrita y Gordita acompañando a la pareja con total naturalidad y amor, generando sonrisas entre los invitados y dejando un recuerdo imborrable. Todo se dio en la ciudad de Seguí, Entre Ríos.

