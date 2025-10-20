Se casaron con sus tres mascotas en la iglesia Las mascotas también dijeron presente: Laila, Negrita y Gordita acompañaron a sus dueños en una noche inolvidable en la ciudad de Seguí. 20 de octubre 2025 · 23:41hs

Gentileza Guarderia Huellitas. Se casaron con sus mascotas en la iglesia.

Este fin de semana, la ciudad de Seguí fue testigo de una boda muy especial, no solo por la emoción que envolvió a los novios Nahuel Schmidt y Lu Ojeda, sino por la participación estelar de tres invitadas muy particulares: Laila, Negrita y Gordita, las adorables hijas perrunas de la pareja. Son sus mascotas y pedido de ellos pudieron participar del acto de sus amos.

Con gran dedicación y cuidado, se preparó y trasladó a las mascotas para que pudieran estar presentes en uno de los momentos más significativos en la vida de sus dueños: su casamiento. El equipo encargado de este tierno (Guarderia Huellitas) operativo destacó la excelente predisposición, comunicación y confianza de los novios durante todo el proceso, lo que permitió que todo saliera perfecto.

Empleo público: la planta de Entre Ríos supera el promedio del país Paraná: las ventas por el Día de la Madre cayeron un 20%

Las mascotas son únicas El vínculo entre humanos y animales se hizo visible una vez más, recordando la importancia de incluir a los seres queridos —de todas las especies— en las celebraciones importantes. Las imágenes del evento muestran a Laila, Negrita y Gordita acompañando a la pareja con total naturalidad y amor, generando sonrisas entre los invitados y dejando un recuerdo imborrable. Todo se dio en la ciudad de Seguí, Entre Ríos.