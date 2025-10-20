Uno Entre Rios | Ovación | Deportivo Riestra

Deportivo Riestra le ganó a Instituto y es puntero

Con gol de Jonathan Herrera, Deportivo Riestra se impuso en condición de local por 1 a 0 y está en lo más alto de la tabla en la Zona B.

20 de octubre 2025 · 21:18hs
El ex-Patronato Jonathan Herrera le dio la victoria al Deportivo Riestra.

Deportivo Riestra recuperó el liderazgo de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El Malevo logró un importante triunfo como local por 1 a 0 sobre Instituto de Córdoba. El ex-Patronato Jonathan Herrera, a los cuatro minutos del complemento, marcó el único gol de la noche en el Bajo Flores.

De esta forma, Deportivo Riestra llegó a los 27 puntos y está en lo más alto de la tabla; mientras que Instituto quedó 10° con 15 unidades.

Empate entre Tigre y Barracas Central

Además, en Victoria, Tigre y Barracas Central protagonizaron un vibrante 2 a 2. Jonathan Candia, a los 27 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el Guapo.

El resto de las emociones llegaron en el complemento. Ignacio Russo, también con pasado en el Rojinegro Paranaense, marcó el empate del Matador a los 37 minutos. Pero el cuadro visitante se repuso rápido y golpeó apenas un minuto más tarde, a través de Gonzalo Morales, para sacar una ventaja que parecía ser definitiva.

Sin embargo, en el tercer minuto de adición, Sebastián Medina, también con pasado en Patronato, marcó el 2 a 2 final.

Ambos equipos llegaron a los 18 puntos, en zona de clasificación, aunque Barracas tiene mejor diferencia de gol.

Unión recibe a Defensa y Justicia

Unión y Defensa y Justicia se enfrentarán este martes desde las 19.15 por la fecha 13. El cotejo, que se disputará en el estadio 15 de Abril, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y se podrá ver a través de ESPN, ESPN Premium y Disney+.

El Tatengue llega a este encuentro tras sufrir dos derrotas consecutivas (ante Aldosivi y Central Córdoba) y por el momento se ubica en la octava plaza del Grupo A, con 17 unidades. Por su parte, el Halcón viene de vencer a Argentinos Juniors y actualmente está segundo en el mismo grupo, con 19 puntos.

