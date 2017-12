¿Patronato está en condiciones de recibir a los visitantes?

En las últimas horas, Claudio "Chiqui" Tapia confirmó que para la Superliga volverán los hinchas visitantes luego del Mundial de Rusia 2018. Aunque, por estas mismas horas, por Juan Manuel Lugones, titular de APREVIDE, declaró que, en los clásicos de verano, estarán ambas parcialidades.





En relación a esto, UNO se comunicó con Gustavo Abdala, secretario general de Patronato, para conocer la opinión y situación del club en caso de que tenga que recibir a la hinchada visitante, aunque primero deba asegurarse de mantener la categoría.





"Seguramente que debe entrar en estudio pero si el Presidente de AFA y el Comité de Seguridad creen conveniente que deben volver los hinchas visitantes después del Mundial, Patronato tomará las medidas necesarias para acatar dicha medida", comenzó.





Patronato (1).jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández





Puntualmente sobre la infraestructura del estadio Presbítero Grella para contener a ambas parcialidades, comentó: "Nosotros tenemos la tribuna sobre calle Ayacucho donde entran 1.800 espectadores y que, en tiempos de público visitante, los recibíamos en ese sector. Por lo tanto, si trabajamos junto a la Polícia, Patronato está en condiciones de recibir a los hinchas visitantes".





LEE MAS: Versiones encontradas por la vuelta de los visitantes





Lugones comentó a TN que los equipos chicos quieren que vuelvan los visitantes para incrementar sus ingresos. Sin embargo, Abdala piensa de manera contraria. "La verdad, no creo que sea un ingreso económico importante que haya venta de entradas para visitantes porque, excepto cuando sean los equipos grandes, el resto no traen demasiado público y los gastos policiales son mayores".





Patronato (2).jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





También fue consultado sobre como actuaría el Rojinegro con aquellos equipos que no le permitan llevar sus hinchas a otras canchas por cuestiones de espacio y cantidad de socios o abonados como puede ser el caso de River, Boca, Newell's, Rosario Central y otros que ya tienen sus estadios completos. "Que Patronato los acepte o no porque nos dejen o no llevar nuestro público a sus canchas, hay que estudiarlo en el momento. Primero y principal tenemos que mantener la categoría y después ver qué puede pasar con el tema de los visitantes".









Mercado de pases





Sobre lo futbolístico, y sobre el supuesto interés de Atlético Tucumán, equipo que jugará la Copa Libertadores 2018, por Sebastián Ribas, goleador del Patrón que está a préstamo del Karpaty Lviv de Ucrania, Abdala mencionó que, "hasta el momento nadie se comunicó y la idea es ver la posibilidad de comprar el pase".





Patronato (4).jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





En este sentido, Abdala se extendió sobre el mercado de pases del Rojinegro y contó que aunque "no es fácil", están buscando nombres para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la Superliga, donde deberá pelear por mantener la categoría ya que se encuentra en la posición 23 de la tabla de promedios, salvándose junto a Vélez y dejando en zona de descenso a Olimpo, Temperley, Arsenal y Chacarita. Además explicó que, por el momento, no han recibido ofertas por ningún jugador del plantel actual.