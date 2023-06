Patronato cayó ante Agropecuario en Carlos Casares

Nazareno Solís marcó el tanto de Patronato que no pudo ante el líder de la Zona A de la Primera Nacional. Los de Paraná quedaron 11 con 21 puntos.

Pese a tener el control de la pelota en los primeros minutos, Patronato sufrió de movida el gol del local. Sobre los 6 minutos, una pelota filtrada a las espaldas de Facundo Cobos encontró la entrada de Alejandro Melo que definió esquinado ante una rápida salida de Julio Salvá para poner el 1 a 0 parcial.

El equipo paranaense sintió el golpe y siguió mostrando algunas desatenciones defensivas que casi le cuestan el segundo tanto del local.

Las ganas de ir por el empate motivó que Patronato adelante sus líneas y en una jugada que perdió la pelota arriba llegó el segundo del local. Una salida de contra encontró mal parada a la defensa del Santo y Alejandro Melo hizo lo que quiso dentro del área para establecer el 2 a 0. Todo, ante la atenta mirada de los jugadores de la visita, que la estaba pasando mal.

La respuesta llegó un par de minutos después. Jorge Valdez Chamorro le bajó de cabeza la pelota dentro del área a Mateo Levato, quien también metió la cabeza pero su envío pegó en el travesaño.

Esa fue la jugada que necesitó el equipo de Otta, porque a los 32', Damián Arce mandó un centro al medio desde la derecha, la pelota la tomó Nazareno Solís, que sacó un remate seco y esquinado para establecer el descuento.

Agropecuario ya no era el equipo sólido del comienzo y también mostró algunas grietas en su sector defensivo. A los 43', Francisco Rago tuvo que aparecer para desviar con esfuerzo al córner una pelota que se había desviado tras un remate de Ignacio Russo. El delantero tuvo el empate en sus pies otra vez pocos segundos después con un mano a mano que tapó Rago.

Fue lo último de un primer tiempo que fue de menos a más para Patronato.

Segundo tiempo

Para el comienzo de los últimos 45 minutos, Walter Otta metió mato en el banco de suplentes y mandó a la cancha a Matías Ruiz Díaz, Lucas Kruspzky y Alexander Sosa. Dos laterales y un delantero para cambiar la sintonía del partido.

Los cambios no surgieron efecto inmediato. El partido ingresó en un bache y las jugadas de peligro por parte del Patrón para buscar la igualdad no terminaban de la mejor manera. Alexander Sosa se asomó en reiteradas ocasiones pero no definió de la mejor manera.

Promediando los 20' ingresó Juan Pablo Barinaga en lugar del amonestado Nicolás Domingo para asociarse con Jorge Valdez Chamorro y poder diagramar jugadas que lastimen al rival de turno. El dominio era de Patronato pero no lograba romper la defensa bien parada de Agropecuario.

En el mejor momento del Rojinegro, pese a no tener eficacia en el área rival, apareció una genialidad de Julián Marcioni que en su afán de buscar el gol se sacó tres hombres de encima y luego encaró a Julio Salvá que lo tocó y Gastón Monsón cobró la pena máxima. Diellos se hizo cargo de la ejecución pero no pudo con el 1 de Patronato que dejó con vida al equipo de Paraná.

La más clara de Patronato en la segunda etapa fue sobre el final en los pies de Mateo Levato que ingresó en soledad al área tras una gran asistencia de Damián Arce y cuando definió se encontró con el cuerpo bien ubicado de Francisco Rago, una de las figuras del encuentro disputado en Carlos Casares.

La derrota dejó a Patronato en la posición número 11 con 21 unidades. Tuvo una nueva oportunidad de meterse dentro del lote de los ocho que ingresan al reducido pero, como ocurrió a lo largo de la primera ronda, no aprovechó el momento.

Síntesis

Agropecuario: Francisco Rago; Alejo Montero (71' E. Silcan), Diego Mondino, Fernando Moreyra, Marcelo Herrera; Martín Rivero (61' J. Marcioni), Damián Lemos, Emanuel Moreno, Juan Pablo Passaglia (61' F. Fabello); Alejandro Melo (65' M. Leyendeker), Mauricio Asenjo ( 71' D. Diellos). DT: Gabriel Gómez.

Patronato: Julio Salvá; Lautaro Geminiani (45´Matías Ruiz Díaz), Joel Ghirardello, Sergio Ojeda (55' Brian Nievas), Facundo Cobos (45' Lucas Kruspzky), Nicolás Domingo (67' J. Barinaga), Jorge Valdéz Chamorro, Ignacio Russo, Nazareno Solís (45' Alexander Sosa), Damián Arce; Mateo Levato. DT: Walter Otta.

Goles: 6' y 27' Alejandro Melo (A); 32' Nazareno Solís (P). Árbitro: Gastón Monsón. Estadio: Ofelia Rosenzuaig.