Patronato buscará los tres puntos ante Racing de Córdoba

Los dirigidos por Diego Pozo han levantado notoriamente su rendimiento en las últimas fechas. A base de buen juego, con distribución de pelota en la mitad de la cancha y apertura en ambas bandas, sumado al acompañamiento de la gente en las útlimas fechas y la suerte de los resultados, Patronato lleva dos triunfos consecutivos y tres al hilo en condición de local. Estos números, el Santo tendrá que plasmarlos en suelo cordobés para seguir cosechando puntos que cumplan dos objetivos: escapar de los últimos puestos en la Zona A y meterse de lleno al pelotón que pelea por un puesto en los playoff.

Sin embargo, las estadísticas detallan que el conjunto de Villa Sarmiento hace más de cinco meses no gana en condición de visitante. La última y única vez en la presente PN se dio el 17 de febrero. 1 a 0 a Tristán Suárez por la fecha 3. Gol del Pitu González. Luego, cosechó cinco derrotas y cuatro empates.

Patronato repetiría esquema

Para este encuentro, Patronato repetiría esquema en Córdoba pero cambiaría nombres. Diego Pozo apostaría por sostener el 4-4-2 que abrochó los tres puntos ante Colón. En relación al once, dos incógnitas. Bajo un buen clima, producto de los resultados en las últimas presentaciones, el Rojinegro ultimó detalles para el encuentro de hoy donde intentará cambiar la imagen en condición de visitante.

La reiteración del sistema táctico tiene que ver con la cosecha positiva de puntos. Ante la falta del Pitu, Ezequiel González se metió en la conversación y pelea la chance de jugar con Emanuel Maciel. Otra de las pruebas realizadas por el DT fue la inclusión de Martín Ferreyra en lugar de Facundo Díaz, con quién alternó tareas.

Academia Cordobesa

Racing llegó al día del cotejo con un récord de tres victorias en los últimos 10 partidos. Presente irregular para los dirigidos por Juan Carlos Olave que en su última presentación cayeron 1 a 0 ante Tristán Suárez en condición de visitante.

Actualmente se ubican en la posición 13 de la Zona A con 29 unidades, dos más que patronato y a tan sólo tres puntos de Ferro, el último en ingresar al Reducido por el segundo ascenso. Los de Nueva Italia desean ganar para prenderse.

La Academia cordobesa tendrá una baja sensible para este encuentro ya que no podrá contar más con Rodrigo Sayavedra. El ex Racing fue oficializado como nuevo jugador de Deportivo Riestra. El mediocampista llegó al cuadro de Nueva Italia a principios del corriente año. Dijo presente 18 veces en el equipo cordobés y logró dar una asistencia.

Más acción

Zona A. Deportivo Maipú versus Brown (PM) a las 15.30; Gimnasia (J) versus Agropecuario a las 16 y Talleres de Remedios de Escalada ante Chacarita a las 17.30. Zona B. San Telmo versus Morón a las 12.10; el CADU versus Gimnasia (S) a las 15 y, a las 15.30, Deportivo Madryn versus Gimnasia (M).

Probable once de Patronato ante Racing (C)

Julio Salvá; E. Purita, Gabriel Díaz, Facundo Díaz o Martín Ferreyra y Diego Martínez; M. Rueda, Emanuel Maciel o Ezequiel González, Gustavo Turraca y Valentín Pereyra; Franco Coronel y Emanuel Dening. DT: Diego Pozo.

Posible formación de Racing (C) versus Patronato

Joaquín Mattalia; Juan Arguello, Facundo Rivero, Wilfredo Olivera y Fernando González; Alan Olinick, Abel Bustos, Axel Oyola y Lautaro Cerato; Julián Vignolo y Bruno Nasta. DT: Juan Carlos Olave.

Hora y TV: 17. (TyC Play)

Árbitro: Brian Ferreyra.

Estadio: Miguel Sancho.