Patronato enfrenta a las 18 a Racing de Córdoba en Nueva Italia por la fecha 31. Los dirigidos por Gabriel Gómez llegan séptimos y necesitan sumar

Por la fecha número 31 de la Primera Nacional, Zona A, Patronato visitará hoy a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho, con la misión de volver a sumar de a tres fuera de casa y seguir afianzando su lugar en la zona de clasificación al Reducido. El partido comenzará a las 18 y será arbitrado por Lucas Cavallero, un juez con historia reciente para el Rojinegro. Lo acompañarán Pascual Fernández, como asistente 1, y Martín Saccone como asistente 2. Marcelo Sanz será el cuarto árbitro. El duelo será transmitido por TyC Sports Play y La Red Paraná 88.7.

El elenco dirigido por Gabriel Gómez se ubica séptimo en la tabla con 43 unidades tras 29 encuentros disputados, aunque con un partido menos que varios de sus competidores directos. El tercero, San Miguel, acumula 45 puntos con un encuentro más, lo que abre una posibilidad interesante: si Patronato logra vencer en Nueva Italia, podría quedar hipotéticamente tercero y mejorar su posición de cara al Reducido, un detalle clave ya que esa ubicación le otorgaría ventaja de localía en la etapa decisiva.

Cortar la racha

El Rojinegro buscará cortar una racha negativa como visitante. La última vez que ganó en esa condición fue el 28 de junio en Tucumán, cuando superó 1 a 0 a San Martín. Desde entonces, los resultados no lo acompañaron: perdió frente a Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Madryn y All Boys, además de empatar con Colegiales. Hoy intentará dar un paso firme en Córdoba, una plaza históricamente compleja para el equipo entrerriano.

patronato Patronato apunta a meterse bien arriba

La estadística respalda esa sensación: Patronato no gana en la capital cordobesa desde hace 10 años, tanto en la Primera División como en la B Nacional. En el estadio Miguel Sancho, puntualmente, disputó tres encuentros oficiales: dos empates y una derrota. El último antecedente fue en 2024, bajo la conducción de Diego Pozo, cuando cayó 0-1 con gol de Lautaro Cerato.

El encuentro tendrá la particularidad de volver a poner a Lucas Cavallero como juez principal, un árbitro que ya ha dirigido varias veces a Patronato en este 2024. El último antecedente con Cavallero se dio el 11 de agosto, cuando Patronato perdió 1 a 0 con All Boys en Floresta. Aquella tarde expulsó a Federico Castro y no sancionó una falta clara contra Marcioni que derivó en el gol local, en medio de una jugada que también tuvo responsabilidad de Sosa y Bellatti en la defensa. Antes, Cavallero había dirigido la igualdad 1-1 contra Talleres de Remedios de Escalada en Paraná y el triunfo frente a San Martín en Tucumán.

Repetir el esquema

Gabriel Gómez tiene en mente repetir el esquema que utilizó en la última presentación frente a Atlanta. Sin embargo, hay dudas en los laterales. Emanuel Moreno aún no está al cien por ciento por una sobrecarga muscular, lo que dejaría a Ian Escobar como titular en el sector izquierdo. En la banda derecha, Gonzalo Asís podría ceder su lugar a Maxi Rueda, quien también aparece como alternativa en el mediocampo.

En ataque, Federico Castro y Bonansea seguirían siendo la dupla ofensiva. El mediocampo, con Pereyra y Marcioni como opciones abiertas, se mantendría con equilibrio entre contención y proyección.

El plantel cerró su semana de entrenamientos en el estadio Grella antes de emprender viaje hacia Córdoba. Consciente de la dificultad histórica de ganar en Nueva Italia, el grupo mantiene la expectativa de cortar la racha y sumar puntos valiosos en la recta final de la fase regular.

En tanto, Racing de Córdoba atraviesa un andar irregular en la Primera Nacional. Tras la partida de su anterior entrenador, Carlos Arzubialde, la llegada de Hernán la Tota Medina no logró cambiar demasiado la ecuación: la Academia se mantiene expectante para entrar al Reducido, pero sin una regularidad que lo potencie.

En Nueva Italia, sin embargo, el equipo se hace fuerte: en lo que va de la temporada solo perdió un encuentro como local, frente a Deportivo Madryn. En el resto de sus presentaciones supo sostenerse con resultados positivos.

La salida de Julián Vignolo al Toulouse de Francia significó un golpe duro en lo futbolístico. El juvenil le daba al equipo un plus de desequilibrio que hoy no tiene, lo que se refleja en su merma ofensiva. Medina suele plantear un 4-5-1 con Pablo Chavarría como único delantero y un mediocampo batallador con Tomás Castro, Monticelli y Rostagno. En la defensa se destacan Albarracín y Perales, mientras que el arquero Mavslovski viene siendo una garantía.

Con cinco fechas por disputar, cada punto vale oro en la Primera Nacional. Patronato se juega no solo la posibilidad de acomodarse mejor en la tabla, sino también de consolidarse en el lote de arriba. Racing, por su parte, buscará hacer pesar su localía para sumar de a tres y soñar con puestos de Reducido.