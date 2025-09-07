Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato apunta a meterse bien arriba

Patronato enfrenta a las 18 a Racing de Córdoba en Nueva Italia por la fecha 31. Los dirigidos por Gabriel Gómez llegan séptimos y necesitan sumar

7 de septiembre 2025 · 12:06hs
Patronato apunta a meterse bien arriba

Patronato apunta a meterse bien arriba

Por la fecha número 31 de la Primera Nacional, Zona A, Patronato visitará hoy a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho, con la misión de volver a sumar de a tres fuera de casa y seguir afianzando su lugar en la zona de clasificación al Reducido. El partido comenzará a las 18 y será arbitrado por Lucas Cavallero, un juez con historia reciente para el Rojinegro. Lo acompañarán Pascual Fernández, como asistente 1, y Martín Saccone como asistente 2. Marcelo Sanz será el cuarto árbitro. El duelo será transmitido por TyC Sports Play y La Red Paraná 88.7.

El elenco dirigido por Gabriel Gómez se ubica séptimo en la tabla con 43 unidades tras 29 encuentros disputados, aunque con un partido menos que varios de sus competidores directos. El tercero, San Miguel, acumula 45 puntos con un encuentro más, lo que abre una posibilidad interesante: si Patronato logra vencer en Nueva Italia, podría quedar hipotéticamente tercero y mejorar su posición de cara al Reducido, un detalle clave ya que esa ubicación le otorgaría ventaja de localía en la etapa decisiva.

Miguel Ángel Russo recibió el alta.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

patronato convoca a sus socios para renovacion de autoridades

Patronato convoca a sus socios para renovación de autoridades

Cortar la racha

El Rojinegro buscará cortar una racha negativa como visitante. La última vez que ganó en esa condición fue el 28 de junio en Tucumán, cuando superó 1 a 0 a San Martín. Desde entonces, los resultados no lo acompañaron: perdió frente a Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Madryn y All Boys, además de empatar con Colegiales. Hoy intentará dar un paso firme en Córdoba, una plaza históricamente compleja para el equipo entrerriano.

patronato
Patronato apunta a meterse bien arriba

Patronato apunta a meterse bien arriba

La estadística respalda esa sensación: Patronato no gana en la capital cordobesa desde hace 10 años, tanto en la Primera División como en la B Nacional. En el estadio Miguel Sancho, puntualmente, disputó tres encuentros oficiales: dos empates y una derrota. El último antecedente fue en 2024, bajo la conducción de Diego Pozo, cuando cayó 0-1 con gol de Lautaro Cerato.

El encuentro tendrá la particularidad de volver a poner a Lucas Cavallero como juez principal, un árbitro que ya ha dirigido varias veces a Patronato en este 2024. El último antecedente con Cavallero se dio el 11 de agosto, cuando Patronato perdió 1 a 0 con All Boys en Floresta. Aquella tarde expulsó a Federico Castro y no sancionó una falta clara contra Marcioni que derivó en el gol local, en medio de una jugada que también tuvo responsabilidad de Sosa y Bellatti en la defensa. Antes, Cavallero había dirigido la igualdad 1-1 contra Talleres de Remedios de Escalada en Paraná y el triunfo frente a San Martín en Tucumán.

Repetir el esquema

Gabriel Gómez tiene en mente repetir el esquema que utilizó en la última presentación frente a Atlanta. Sin embargo, hay dudas en los laterales. Emanuel Moreno aún no está al cien por ciento por una sobrecarga muscular, lo que dejaría a Ian Escobar como titular en el sector izquierdo. En la banda derecha, Gonzalo Asís podría ceder su lugar a Maxi Rueda, quien también aparece como alternativa en el mediocampo.

En ataque, Federico Castro y Bonansea seguirían siendo la dupla ofensiva. El mediocampo, con Pereyra y Marcioni como opciones abiertas, se mantendría con equilibrio entre contención y proyección.

El plantel cerró su semana de entrenamientos en el estadio Grella antes de emprender viaje hacia Córdoba. Consciente de la dificultad histórica de ganar en Nueva Italia, el grupo mantiene la expectativa de cortar la racha y sumar puntos valiosos en la recta final de la fase regular.

En tanto, Racing de Córdoba atraviesa un andar irregular en la Primera Nacional. Tras la partida de su anterior entrenador, Carlos Arzubialde, la llegada de Hernán la Tota Medina no logró cambiar demasiado la ecuación: la Academia se mantiene expectante para entrar al Reducido, pero sin una regularidad que lo potencie.

En Nueva Italia, sin embargo, el equipo se hace fuerte: en lo que va de la temporada solo perdió un encuentro como local, frente a Deportivo Madryn. En el resto de sus presentaciones supo sostenerse con resultados positivos.

La salida de Julián Vignolo al Toulouse de Francia significó un golpe duro en lo futbolístico. El juvenil le daba al equipo un plus de desequilibrio que hoy no tiene, lo que se refleja en su merma ofensiva. Medina suele plantear un 4-5-1 con Pablo Chavarría como único delantero y un mediocampo batallador con Tomás Castro, Monticelli y Rostagno. En la defensa se destacan Albarracín y Perales, mientras que el arquero Mavslovski viene siendo una garantía.

Con cinco fechas por disputar, cada punto vale oro en la Primera Nacional. Patronato se juega no solo la posibilidad de acomodarse mejor en la tabla, sino también de consolidarse en el lote de arriba. Racing, por su parte, buscará hacer pesar su localía para sumar de a tres y soñar con puestos de Reducido.

Patronato Racing de Córdoba Primera Nacional clasificación
Noticias relacionadas
Softbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Softbol Play

Sóftbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Sóftbol Play

un arbitro con un buen recuerdo para patronato

Un árbitro con un buen recuerdo para Patronato

antes de enfrentar a patronato racing de cordoba sumo un punto en su visita a ferro

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta

Alan Sosa: "No existe más el margen de error"

Ver comentarios

Lo último

Patronato apunta a meterse bien arriba

Patronato apunta a meterse bien arriba

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Ultimo Momento
Patronato apunta a meterse bien arriba

Patronato apunta a meterse bien arriba

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Raly Barrionuevo brindará un concierto en Paraná

Raly Barrionuevo brindará un concierto en Paraná

Policiales
Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Tragedia en Ruta 12: identificaron a las personas fallecidas

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Concordia: condenaron a un patovica por abuso sexual en un boliche de La Criolla

Ovación
Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo avanzar y terminó en el puesto 17 el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Entre Ríos dirá presente en los Juegos Jadar con 107 atletas

Entre Ríos dirá presente en los Juegos Jadar con 107 atletas

Vélez venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Vélez venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Estudiantes de Paraná le dio una paliza a Jockey Club de Venado Tuerto por 71-27

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

Antonino García, invitado y poleman en la Clase 3 del Turismo Nacional

La provincia
Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Gualeguaychú: Fuerza Entre Ríos realizó el tercer encuentro de mujeres

Gualeguaychú: Fuerza Entre Ríos realizó el tercer encuentro de mujeres

El Cemener se acerca a los 200.000 pacientes atendidos y proyecta su ampliación

El Cemener se acerca a los 200.000 pacientes atendidos y proyecta su ampliación

Dejanos tu comentario