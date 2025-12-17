Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Un hombre de 38 años, oriundo de Chajarí, falleció en el hospital Masvernat, tras un fuerte golpe en la cabeza.

El hombre permanecía internado a raíz de un fuerte golpe en la cabeza tras un accidente doméstico.

Un hombre que se había accidentado en su casa en Chajarí, falleció este miércoles en el hospital Masvernat de Concordia. El hombre de 38 años, ingresó oportunamente a la guardia del hospital Santa Rosa de Chajarí, tras sufrir una caída en el interior de su domicilio. Al ser evaluado por el personal médico, se constató que presentaba una fractura de cráneo en la parte posterior de la cabeza.

Hospital Delicia Masvernat Concordia.jpg El hombre de Chajarí falleció en el Hospital Masvernat.

El diagnóstico inicial determinó un pronóstico de consecuencias graves, por lo que se activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de lesiones, consideradas de alta complejidad y riesgo.

En ese marco, se determinó el traslado del paciente al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde se le practican estudios de mayor complejidad y permaneció internado en terapia con asistencia respiratoria mecánica.

El paciente presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y un hematoma subdural derecho. Finalmente, en las últimas horas, se confirmó su fallecimiento.