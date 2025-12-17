Uno Entre Rios | Policiales | Chajarí

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Un hombre de 38 años, oriundo de Chajarí, falleció en el hospital Masvernat, tras un fuerte golpe en la cabeza.

17 de diciembre 2025 · 17:06hs
El hombre permanecía internado a raíz de un fuerte golpe en la cabeza tras un accidente doméstico.

El hombre permanecía internado a raíz de un fuerte golpe en la cabeza tras un accidente doméstico.

Un hombre que se había accidentado en su casa en Chajarí, falleció este miércoles en el hospital Masvernat de Concordia. El hombre de 38 años, ingresó oportunamente a la guardia del hospital Santa Rosa de Chajarí, tras sufrir una caída en el interior de su domicilio. Al ser evaluado por el personal médico, se constató que presentaba una fractura de cráneo en la parte posterior de la cabeza.

LEER MÁS: Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Diseñadora de Chajarí entre los finalistas de un concurso para el vestuario de Juana Viale.

Diseñadora de Chajarí entre los finalistas de un concurso para el vestuario de Juana Viale

Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense.

Orgullo local: Messi recibió una prenda diseñada por un chajariense

Hospital Delicia Masvernat Concordia.jpg
El hombre de Chajarí falleció en el Hospital Masvernat.

El hombre de Chajarí falleció en el Hospital Masvernat.

El diagnóstico inicial determinó un pronóstico de consecuencias graves, por lo que se activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de lesiones, consideradas de alta complejidad y riesgo.

En ese marco, se determinó el traslado del paciente al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde se le practican estudios de mayor complejidad y permaneció internado en terapia con asistencia respiratoria mecánica.

El paciente presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y un hematoma subdural derecho. Finalmente, en las últimas horas, se confirmó su fallecimiento.

Chajarí Hospital Masvernat falleció hombre
Noticias relacionadas
El ministro Néstor Roncaglia señaló que la revuelta en la Unidad Penal 1 expuso la falta de personal, el hacinamiento y déficit edilicio. Proyecto en el Senado

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Fentanilo. El imputado era empleado del Hospital Justo José de Urquiza de donde sustraía el opioide sintético y otras drogas para venderlas por esa plataforma.

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

El hombre ingresó con graves heridas al hospital referencia de la costa del Uruguay.

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

tension en la unidad penal n°1 de parana: fuga de internos, persecucion policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Ver comentarios

Lo último

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Ultimo Momento
Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Prespuesto 2026: un artículo deroga la Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario

Desde la carcel, Morena Rial se postuló para Gran Hermano 2026

Desde la carcel, Morena Rial se postuló para Gran Hermano 2026

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Policiales
Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Chajarí: un hombre falleció tras un accidente doméstico

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Néstor Roncaglia advirtió falta de personal y déficit edilicio tras la revuelta en la Unidad Penal de Paraná

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Concepción del Uruguay: condenan a 5 años de prisión a un enfermero que vendía fentanilo por Telegram

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Hombre cayó desde un techo y resultó con heridas de gravedad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Ovación
El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

El Club Universitario tendrá un regalo anticipado de Navidad

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Recreativo gritó campeón en el Clausura de la APB tras un final electrizante ante Estudiantes

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

Se presentaron los Jadar Junior Rosario 2027

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

River abre negociaciones por Santino Andino, de Godoy Cruz

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

The Best 2025: ganó Dembélé, destronaron al Dibu y sin argentinos en el once ideal

La provincia
Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Mecenazgo Deportivo: Entre Ríos dio un paso clave con la sanción de la ley

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Villa Urquiza: construyen una residencia estudiantil

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

Paraná: llegó La Feria en tu Barrio, versión Navidad

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

OSER: la Justicia hizo lugar a nuevo amparo

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Reformas, tema de análisis entre el titular de la Caja de Jubilaciones y la Intersindical

Dejanos tu comentario