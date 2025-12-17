Horacio Zeballos sigue haciendo historia: es el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

Uno Entre Rios | Ovación | Horacio Zeballos

El marplatense fue galardonado junto al español Marcel Granollers, con quien se coronó en Roland Garros y el US Open en 2025.

17 de diciembre 2025 · 22:45hs
Con la temporada 2025 consumada, los reconocimientos comienzan a ordenar el balance de un año intenso y el tenis argentino sumó un hito de enorme valor simbólico: Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, fue proclamado Campeón del Mundo por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y se convirtió en el primer argentino en la historia en obtener esta distinción en la categoría de dobles masculinos.

El galardón coronó un proceso sostenido a lo largo de varias temporadas. Tras consolidarse como una de las parejas más fuertes del circuito y alcanzar el número uno del mundo a comienzos de 2024, Zeballos y Granollers firmaron una campaña inolvidable: regularidad, resiliencia y la conquista de su primer título de Grand Slam, una meta esquiva durante años.

Lo particular es que ese final luminoso contrastó con un inicio de temporada adverso. La dupla debió ausentarse del Australian Open por problemas físicos y encadenó cuatro derrotas consecutivas, una racha que los llevó a tomar una decisión poco frecuente para jugadores de élite: descender al circuito ATP Challenger.

El primer punto de inflexión llegó en Phoenix, torneo estratégicamente ubicado para quienes quedan fuera temprano de Indian Wells. Allí consiguieron su primer título del año, plataforma para lo que vendría después. Pese a los altibajos naturales de una temporada exigente, Zeballos y Granollers recuperaron consistencia y volvieron a instalarse entre las referencias del circuito: en apenas cuatro semanas celebraron en el ATP 250 de Bucarest y en el Masters 1000 de Madrid, ciudad en la que habían asegurado previamente el liderazgo del ranking mundial.

LEER MÁS: TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

El momento decisivo llegó en Roland Garros. Después de haber perdido tres finales de Grand Slam, la dupla saldó una cuenta pendiente. A los 40 años, Zeballos levantó por primera vez el trofeo de un Major.

Liberados de esa presión, confirmaron el gran año con las semifinales de Wimbledon y un cierre contundente: coronación en el US Open, su segundo título de Grand Slam de la temporada. La campaña incluyó además el título en el ATP 500 de Basilea y una nueva clasificación a las ATP Finals, torneo que disputaron por sexta temporada consecutiva.

El reconocimiento de la ITF distingue a 11 jugadores entre diferentes categorías y será entregado formalmente durante una ceremonia oficial en 2026. En singles, los premios fueron para Jannik Sinner y Aryna Sabalenka. En dobles femeninos, la distinción quedó, por segundo año consecutivo, en manos de las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini.

El tenis adaptado también tuvo a sus campeones: Yui Kamiji (femenino), Tokito Oda (masculino) y Niels Vink (quad) fueron reconocidos por encabezar el ranking mundial en sus respectivas categorías.

LEER MÁS: Horacio Zeballos estrenó el N°1 del mundo de dobles ganando en Roma

En juveniles, el búlgaro Ivan Ivanov hizo historia al convertirse en el primer Campeón del Mundo Junior masculino de su país tras ganar Wimbledon y el US Open, mientras que la estadounidense Kristina Penickova fue distinguida en la rama femenina.

Para Zeballos, la distinción resume una trayectoria construida desde el trabajo paciente, el profesionalismo y la convicción, y le baja el telón a una temporada inolvidable. Un premio histórico para el tenis argentino.

