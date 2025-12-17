LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron a la final del Torneo Clausura

La V Azulada eliminó en los penales a Patronato. El Pingüi avanzó a la definición del segundo torneo de la temporada de la LPF al despedir a Don Bosco.

Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén clasificaron este miércoles a la final del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Accedieron al juego decisivo del segundo torneo de la temporada 2025 al derrotar, en definición por penales, a Patronato y Don Bosco, respectivamente.

La V Azulada celebró en el predio La Capillita, donde superó por 3 a 0 en remates desde los 12 pasos al Rojinegro. En esta instancia el elenco de barrio La Floresta fue cien por ciento efectivo al sacar ventajas con los tantos convertido por Martín Martínez, Ángel López y Nicolás Ramírez. El Santo falló en los tres intentos.

El juego disputado en el predio ubicado en la zona este de la capital entrerriana finalizó igualado 1 a 1. Sportivo Urquiza abrió el marcador a 24 minutos a través de Arnaldo Zapata. En el complemento el Santo empató a través de Leonel Bolzán. Luego la V Azulada celebró el pase a la final en los penales.

Atlético Neuquén también festejó a domicilio

Por su parte, Atlético Neuquén superó 5 a 4 a Don Bosco en los remates desde los 12 pasos. En los 90 minutos el cotejo finalizó igualado 2 a 2.

El Pingüi golpeó en el cierre de la etapa inicial y en los primeros pasajes del complemento para sacar dos tantos de diferencia. Gabriel Bender inauguró el marcador a los 44’. 120 segundos después Santino Wagner estiró diferencias.

El Salesiano reaccionó al alcanzar la paridad con los goles anotados por Isaías Schneider, a los 51’, y Mauricio Domínguez, a los 70.

Finalistas del Clausura C23 de la LPF

Por otro lado, Belgrano y Patronato clasificaron a la final del Torneo Clausura, categoría C23. El Mondonguero dejó en el camino a Sportivo Urquiza. El Rojinegro venció en la otra semifinal a Don Bosco.