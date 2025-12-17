Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguaychú

El hermano de un exintendente de Gualeguaychú fue asaltado de manera violenta

Martín Irigoyen, hermano del exintendente de Gualeguaychú Daniel Irigoyen, fue atacado con una llave cruz y golpes de puño por un hombre.

17 de diciembre 2025 · 19:05hs
La víctima tuvo que ser atendida en el hospital Centenario de Gualeguaychú.

La víctima tuvo que ser atendida en el hospital Centenario de Gualeguaychú.

Martín Irigoyen, hermano del exintendente de Gualeguaychú Daniel Irigoyen, fue atacado con una llave cruz y golpes de puño por un hombre al que conocía de vista. El delincuente se llevó cerca de un millón de pesos y se dio a la fuga. La víctima debió ser hospitalizada en el hospital Centenario.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 16.45, en un local de RapiPago ubicado en calle Del Valle 668.

La víctima, identificado como Martín Irigoyen –hermano del e intendente Daniel Irigoyen– declaró que se encontraba en el interior de su local comercial cuando fue sorprendido por un hombre "al "que conocía de vista", quien se le fue encima golpeándolo con una llave cruz, para luego darle golpes de puño.

Se trata de un robo calificado que actualmente investiga la Fiscalía de turno.

Luego de golpearlo brutalmente, el asaltante sustrajo del local alrededor de un millón de pesos para luego darse a la fuga. El comerciante fue trasladado en ambulancia para ser atendido en el servicio de Guardia del Hospital Centenario, indicó Radio 2820.

