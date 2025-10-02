Paraná vibrará con el Torneo Regional de Clubes

En las canchas de Capibá y Tilcara se disputará desde este jueves al domingo el Torneo Regional de Clubes B de la categoría Sub 16 de Damas.

El duelo entre los dos representantes de la FEH será este jueves, a las 10.40, en El Quincho de la Ruta 18.

Los equipos paranaenses competirán en la Zona B del Torneo Regional, junto a los correntinos Aranduruga y Jaguareté.

Se vienen cuatro días a puro hockey sobre césped en Paraná. La capital entrerriana será la sede del Torneo Regional de Clubes B NEA de la categoría Sub 16 de Damas , que se disputará desde este jueves hasta el domingo, en las canchas de Capibá Rugby Club y el Club Tilcara.

Se vivirán intensas jornadas a pura bocha y stick, donde las jugadoras dejarán todo sobre los sintéticos con el objetivo de lograr los dos ascensos que otorga el certamen para la próxima temporada.

Tanto el Amarillo como el Verde serán los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) en el campeonato. Los otros equipos que formarán parte de la competencia serán Taraguy Rugby Club de Corrientes, Náutico El Quilla B de Santa Fe, Sportsman Club Social y Deportivo de Villa Cañás, Universitario de Rosario, Aranduruga Rugby Club de Corrientes y Deportivo Jaguareté de Corrientes.

En la Zona A estarán Taraguy, Sportsman, El Quillá B y Universitario. Los partidos del jueves serán: a las 9, Sportsman-Universitario (en Tilcara) y Taraguy-El Quilla B (en Capibá); y a las 16, Taraguy-Sportsman (en Tilcara). El viernes, a las 10.40, se medirán Sportsman-El Quillá B (en Tilcara) y Taraguy-Universitario (en Capibá).

Mientras que a la Zona B la integrarán los dos anfitriones, Aranduruga y Jaguareté. El jueves, a las 10.40, se medirán Aranduruga-Jaguareté (en Capibá) y Tilcara-Capibá (en Tilcara). El viernes, a las 9, jugarán Capibá-Jaguareté (en Capibá) y Tilcara-Aranduruga (en Tilcara); y a las 16, Aranduruga-Capibá (en Capibá) y Tilcara-Jaguareté (en Tilcara).

Los dos mejores de cada zona se clasificarán a las semifinales, mientras que los dos últimos jugarán por mantener la categoría. En ambos casos los partidos serán el sábado.

Los planteles de Capibá y Tilcara

El plantel de Capibá para afrontar esta competencia está integrado por Aldana Altamirano, Luisana Andrian, Catalina Battaglia, Briana Carrasco, Camila Céparo, Marilyn Frank, Julieta Horisberger, Clara Moreira, Florencia Muñoz, Muriel Muñoz Bordón, Gianella Nieto Miguele, Malena Ramírez, Sofía Simón, Martina Simón Moncy, Milena Troncoso y Mía Verbauwede. La entrenadora es Nahir Ozán, la asistente técnica Rocío Dechanzi y la encargada de la preparación física Marianela Brauer. El coordinador deportivo es Carlos Obregón.

Por su parte, la plantilla de Tilcara que disputará el certamen está compuesta por Camila Arias, Amalia Butta Valentinuz, Helena Butta Valentinuz, Rocío Cáceres, Joaquina Cazorla Salomone, Pilar Chilotegui, Pía De Torres, Guillermina Dramasco, Victoria Fuentes, Juana Galuccio, Jazmín Irusta, Uma Ledesma, Maitena Márquez, Emma Notaro, Ana Schmal, Uma Podestá, Sara Seghezzo y Renata Stoppello. El entrenador es Eduardo Masset; la primera asistente técnica y cámara es Francisco Reggiardo; la segunda asistente técnico es María Lucrecia Escandón; primera preparador físico Sofía Ferlatti; segundo preparador físico Maximiliano Alzugaray; médico Pablo Rodríguez. La jefa de equipo es Irma Botti.

El Torneo Regional de Clubes A se disputa en Santa Fe

Durante estos días, en la vecina ciudad de Santa Fe, también se desarrollará el Torneo Regional de Clubes A NEA de la categoría Sub 16 de Damas, del que participará el Club Atlético Paracao, como único representante de la FEH.

El elenco Auriazul competirá en la Zona A junto a Duendes de Rosario y los locales Náutico El Quillá y CRAI. Debutará este jueves, a las 9, contra El Quillá y desde las 17.30 se medirá con Duendes. El viernes, a las 12.20, se enfrentará con CRAI.

Rowing participa del Campeonato Argentino en Tucumán

El plantel del Paraná Rowing Club participará del Campeonato Argentino de Clubes B de la categoría Sub 16 de Damas, que se desarrollará desde el jueves hasta el domingo en Tucumán.

El elenco Albiceleste formará parte de la Zona B. El jueves, a las 14, el Remero debutará contra Estudiantes de Santa Rosa; mientras que el viernes, desde las 9, se enfrentará con Tucumán Lawn Tennis, y desde las 17 cerrará su participación en la Primera Fase cuando se cruce con Los Cardos RC de Tandil.