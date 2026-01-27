Paracao quiere ir paso a paso en la Liga Federal.

El conjunto paranaense dirá presente en el tercer escalafón del vóleibol a nivel nacional. La Liga Federal se jugará del 3 al 12 de febrero en San Juan.

La Primera División masculina de vóleibol del Club Atlético Paracao afrontará desde el próximo 3 de febrero un nuevo desafío a nivel nacional cuando dispute la Liga Federal, el tercer escalón del vóleibol argentino, que se desarrollará íntegramente en San Juan y reunirá a 26 equipos de todo el país. El certamen se extenderá hasta el 12 de febrero.

La competencia será una exigente prueba para el conjunto entrerriano, que buscará ser protagonista y soñar con el ascenso.

El torneo contará con cinco zonas y una fase regular intensa, en la que se disputarán más de 100 partidos. Los tres mejores equipos de cada grupo y el mejor cuarto clasificado avanzarán a los playoffs, instancia decisiva que definirá los ascensos. Paracao integrará la Zona D junto a Once Unidos, Social Monteros, Choique y Ausonia, en un grupo que promete paridad y alto nivel desde el inicio.

La Liga Federal masculina reunirá clubes de 15 federaciones provinciales, con representantes de Santa Cruz, La Pampa, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Chubut, San Luis y Córdoba. Los encuentros se disputarán en dos escenarios emblemáticos: el Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo 3. La competencia será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de FevaTV y también por FSJ Vóley, la federación sanjuanina.

Paracao será uno de los equipos entrerrianos que dirá presente en esta edición, con la ilusión de volver a posicionar al club en los primeros planos del vóleibol nacional. El equipo llega tras una preparación intensa, con un plantel conformado mayoritariamente por jugadores surgidos de la institución y con un fuerte sentido de pertenencia como bandera.

En la antesala del viaje a San Juan, el entrenador Nicolás Lescano dialogó con UNO y analizó el momento del equipo, los objetivos trazados y el significado de representar al club y a la provincia en una competencia de esta magnitud.

—Se viene una nueva Liga Federal para Paracao. ¿Cómo atraviesan estas semanas previas y qué sensaciones predominan?

— Estamos muy ansiosos. Nos quedan apenas tres semanas y la verdad es que estamos entrenando muchísimo. La preparación viene siendo bastante dura, tanto en lo físico como en lo técnico. Estamos metiéndole todo lo que podemos, con doble turno todos los días, tratando de llegar de la mejor manera posible al inicio del torneo.

—En un certamen tan largo y exigente, ¿qué objetivos se plantearon como grupo?

— El primer objetivo es pasar la fase de grupos y tratar de meternos en los octavos de final. A partir de ahí, es ir escalando todo lo que más se pueda. Obviamente, el gran sueño es ascender y que Paracao vuelva a jugar una Liga Nacional A2. Sabemos que no es fácil, por eso la idea es ir paso a paso, pero el objetivo final está claro.

—¿Qué análisis hacés de la zona que les tocó y de los rivales que van a enfrentar?

— Es una zona bastante dura. Vamos a jugar con Once Unidos, Social Monteros, Choique de Santa Cruz y Ausonia. Son equipos fuertes, con experiencia, y desde el primer partido vamos a tener que darlo todo. Al ser una liga nacional, el nivel va a ser muy parejo y no creo que tengamos demasiado descanso, ni nosotros ni ningún equipo.

Paracao quiere ir paso a paso en la Liga Federal

Paracao voleibol Liga Federal 2 Paracao quiere ir paso a paso en la Liga Federal.

—En la previa organizaron una peña folclórica para solventar gastos. ¿Qué importancia tiene ese acompañamiento?

— Muchísima. Hicimos un festival con ambiente de peña folclórica en el club, vinieron varios grupos a tocar y mucha gente se acercó a bailar y a colaborar. Todo se hizo en las instalaciones de Paracao y la verdad que suma un montón sentir ese apoyo. Nos permite viajar un poco más tranquilos a San Juan y sentir que todo el club está detrás del equipo.

—Desde lo deportivo, ¿qué identidad buscás que tenga este Paracao en la Liga Federal?

— Lo principal es que el 90 por ciento del equipo está formado por jugadores del club. Son chicos que hicieron todo el proceso en inferiores y eso para nosotros es fundamental. A eso se suman algunos jugadores que llegaron para complementar el plantel. Queremos que ese sentido de pertenencia, no solo con el club sino con todo el trabajo previo, nos tire para arriba. Deportivamente, no somos un equipo que se destaque solamente por el ataque; buscamos mucho volumen de juego, ser sólidos en defensa y lo más resolutivos posible. Igual, tenemos los elementos necesarios para ser ofensivos cuando el partido lo pide.

—Hablás mucho del sentido de pertenencia. ¿Qué lugar ocupa eso en una competencia nacional?

— Para nosotros lo es todo. Defender la camiseta, el club y los colores. Sabemos lo que significa haber recorrido todo el camino dentro de Paracao, desde inferiores hasta Primera, y queremos que eso se note dentro de la cancha. Es una motivación extra.

—En estas últimas semanas antes del debut, ¿se hace foco en algún aspecto puntual de la preparación?

— Sí, principalmente en el gimnasio. Estamos en una semana de mucho trabajo físico, bastante dura, para después encarar una semana de descarga y llegar lo más frescos posible al torneo. La idea es llegar bien preparados desde todo punto de vista.

Paracao quiere ir paso a paso en la Liga Federal

Paracao voleibol Liga Federal Nicolás Lescano, entrenador de Paracao. Delfina Silva/UNO ER

Con un plantel identificado con el club, una preparación exigente y el acompañamiento de su gente, Paracao se alista para afrontar una Liga Federal que promete ser tan desafiante como ilusionante. San Juan será el escenario donde el conjunto entrerriano buscará dar pelea y dejar su marca en el vóleibol nacional.