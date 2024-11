Otto Fritzler: "Sabemos que Werner es un enfermo del auto".

Otto, que está cerrando su segunda temporada en el TC, destacó que los toma como espejo y que espera, en un futuro, forjar esas capacidades.

"Uno intenta aprender porque sabe que ese camino en el TC ha rendido mucho. A veces uno no sabe cómo explicarle bien al ingeniero, el ingeniero no sabe como ponerte el auto y nadie te entiende mejor que vos mismo. No hay mejor cosa que ponerse uno mismo el auto a punto. A futuro, me gustaría ser abajo del auto lo que son Canapino y Werner", afirmó.

Para el de San Miguel, tanto el Zorro como el Titán tuvieron la mejor escuela a la hora de formarse.

"Werner se dedica plenamente al auto, pero también hay otros pilotos que lo hacen y no tienen la misma capacidad. Son años de experiencia. Por mi lado estoy tratando de aprender y de involucrarme de esa manera, pero no es fácil porque Mariano vivió toda su vida adentro de un taller. Y Canapino lo tuvo a su papá Alberto, que fue el mejor de toda la historia. Ambos tienen una gran escuela", expresó.

Yendo puntualmente a esta temporada, a la que Werner llega a la última fecha como líder de la Copa de Oro con 12,5 puntos de diferencia sobre Julián Santero (Ford Mustang), Fritzler analizó el gran sprint final de Mariano, que viene de dos victorias consecutivas en San Nicolás y Toay, y al que considera gran candidato al título.

"Está todo el día laburando y pensando en como funcionar mejor. Seguramente no le ha hecho gracia que Santero lo superara en algunas fechas, y ahora es él el que hace la diferencia".

Además, destacó la total entrega al trabajo del entrerriano, quien siempre busca mejorar algún aspecto del Mustang.

"Suma, y bastante, que Werner tenga continuidad con una misma estructura. Pero en el buen sentido de la palabra, sabemos que es un enfermo del auto, que se dedica todo el día a eso, que siempre está buscando mejorar, que prueba y desarrolla cosas en otros autos para luego usarlas en el suyo", cerró.