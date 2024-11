Mariano Werner quiere achicar su equipo para la temporada 2025.

"Posiblemente haga menos autos en el taller donde estoy en Paraná, para estar más concentrado en lo mío", contó el entrerriano.

Y agregó: "Porque anteriormente me había ‘pagado’ más. Este año agregué un auto y es como que he visto, no digo fallas, pero sí hasta uno mismo se dispersa y quiero volver a tener el equipo pensando solo en mí auto".

De esta manera, Mariano dejaría de atender en el flamante taller de Paraná el Ford Falcon de TC Pista de Rodrigo Lugón. Aunque aclaró: "Seguramente sí tenga otros autos asesorando y ayudando", como ocurre actualmente. El entrerriano, además de trabajar en la parte técnica con Lugón, asesora externamente a Marcos Castro en el TC Pista, a Faustino Cifre y Nicanor Santilli Pazos en el TC Mouras, y a Manuel Borgert y Juan Tartaglino en el TC Pista Mouras.

Este año, el campeón tuvo un bajón promediando la temporada de TC y, en algunos casos, fue por algunos errores en el equipo y por ciertas fallas que no suelen ocurrir sobre su auto. Sin decirlo directamente, el Zorro tomó nota de esto y apuesta a recuperar el control total de cara al próximo torneo para extender el poderío que logró desde hace tiempo con su conjunto de trabajo. Por lo pronto, pocos días llegará al GP Coronación en La Plata al frente de la Copa de Oro y por 6° año consecutivo como candidato a la corona.