Otro más: Emanuel Dening se marcha de Patronato.

Se presentó una nueva edición del Seven de la República

El mensaje de Emanuel Dening en sus redes sociales

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emanuel Dening (@manolodening)

El propio Emanuel lo compartió en sus redes sociales: "Gracias por estos meses donde me recibieron y me trataron muy bien a pesar de las dificultades que nos tocó pasar. Quiero agradecer a todo el personal del club, utileros, médicos, kinesiólogos y especialmente a @leo_martinez_08 por estar en todas. A los hinchas agradecerles por el cariño recibido en tan poco tiempo, me llevo un gran recuerdo de ustedes y mi paso por este club. Lo mejor siempre está por venir".