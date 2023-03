Olivia Santoro busca su lugar en Leoncitas

Juega desde los 6 años al hockey sobre césped. Defendió toda la vida la casaca del Club Estudiantes de Paraná y este año se pasó a las filas de El Quilla de Santa Fe. En la actualidad tiene 20 años y viene de ser parte de una nueva concentración nacional con Las Leoncitas que se preparan para conformar la lista definitiva para el Panamericano Sub 21. Se llama Olivia Santoro, es arquera y habló con Ovación de esta gran experiencia, la tercera en su haber. Ya tuvo dos estando en CAE y ahora fue representando al elenco de Santa Fe. “Fue súper sorpresiva la citación porque estaba viajando a Mendoza cuando me enteré. Iba en el colectivo, me enteré y casi me muero. Y de Mendoza me tuve que ir a Buenos Aires directamente. Se hizo largo el viaje, no tenía nada de ropa”, contó y agregó: “ Obviamente para mi siempre es una felicidad porque uno va a disfrutar de este tipo de cosas. No va a matarse. Lo vivo con mucha felicidad y que me hayan llamado es un súpero reconocimiento. También es un crecimiento porque a veces están las Leonas al lado.

Ser parte de Las Leoncitas es un orgullo para propios y extraños. Y así lo vive el círculo íntimo de la jugadora entrerriana. “Mi familia está muy contenta y orgullosa. Mis padres siempre me apoyaron en todo lo que es el deporte, desde chica cuando estaba en los seleccionados de la provincia. Siempre me acompañaron y me llevaban a todas las prácticas y eso que entrenaba todos los días porque me quedaba con todas las categorías más los sábado en el club. Están súper contentos”.

Respecto de su pase de CAE a El Quilla, contó: “Hace poco que estoy en El Quillá. Se dio, sólo eso. Estudio allá, pero vivo acá. El año pasado yo estaba jugando en la línea C del club, por una elección propia. Y justamente el año pasado se dio de ir a Buenos Aires a las concentraciones y yo debía seguir entrenando. Entonces El Quilla me abrió las puertas para entrenar y mejorar ya que ahí está una entrenadora de arqueras de toda la vida como es Paola Velázquez. Me abrieron las puertas, iba y entrenaba. Después me invitaron a ser parte del equipo y acepté”, dijo y continuó: “No se si es un cambio. Obviamente es otro club donde hace poco, por ejemplo, fuimos a Mendoza a jugar un torneo que se llama La Vendimia que es muy importante y reconocido. Se juega ante el campeón de Rosario, de Córdoba. Todo súper lindo y para mi fue un cambio enorme. Además lo tengo al entrenador que antes tenía en e club como Juan David. No se si hay un gran cambio”

Finalmente habló de objetivos y siempre en su discurso aparece primero la diversión. “Las metas ahora son seguir entrenando y disfrutando en el club donde es un nuevo capítulo. Tengo que seguir conociendo a mis nuevas compañeras y encontrar mi lugar. Estoy súpero contenta. Ahora vamos a jugar el Dos Orillas así que habrá que jugar y divertirse”.