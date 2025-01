Novak Djokovic y una polémica frase: "me envenenaron"

El serbio Novak Djokovic estuvo envuelto en una polémica por negarse a vacunarse contra el Covid-19 y no pudo disputar el Abierto de Australia de 2022.

El serbio Novak Djokovic rompió el silencio en la previa al Abierto de Australia sobre el incidente que vivió en 2022 en el país donde fue deportado por no estar vacunado contra el Covid-19. Tras el problema en el que se vio envuelto, el séptimo mejor del mundo no pudo disputar la competencia en aquel año.

Djokovic declaró, a la revista GQ, que lo habían intoxicado y que recién se percató de ello cuando volvió a su país: “Tuve algunos problemas de salud y me di cuenta que en ese hotel de retención me dieron comida que me envenenó. Descubrí cosas cuando volví a Serbia”.