"Nos faltó poquito", afirmó Mariano Werner tras terminar en el podio en TC Pick Up.

Juan Pablo Gianini se consagró campeón de TC Pick Up al terminar sexto en la final del Premio Coronación. Así el piloto del JPG Racing vuelve a reinar en la categoría luego de dos años, en los que los títulos se habían ido para Entre Ríos, con Omar Martínez en 2022 y Mariano Werner en 2023.

A Werner le faltó poco para retener la corona. El paranaense, que largó desde la pole position, no pudo cerrar el año con una victoria y debió conformarse con su cuarto podio de 2024.

La palabra de Mariano Werner

"Nos faltó poquito, pero la categoría tiene un merecido campeón. Nosotros abandonamos en la primera fecha de la Copa y eso nos complicó", manifestó el entrerriano.

A lo que agregó: "En la carrera, el Rayo (Mazzacane) largó mejor y me superó, no sé si ayudado por el reparo del viento, pero después lo corrí a muerte, pero no alcanzó".

Mazzacane terminó el año como el más ganador junto a Gianini (tres triunfos cada uno) y cerró su mejor temporada en el automovilismo desde su coronación en el Torneo Presentación de TC Pick Up, realizado en 2018.

Por otra parte, la apertura del campeonato 2025 del TC Pick Up se llevará a cabo el 8 y 9 de febrero en el autódromo de La Plata.