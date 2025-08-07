Ciclista es parte de la edición más numerosa de la Liga Provincial de Mayores de básquet (32 equipos) y apuesta a competir con ambición y compromiso.

Ciclista quiere dejar su huella en la Liga Provincial de Mayores de básquet

La Liga Provincial de Mayores 2025 de básquet comenzó con 32 equipos de todo Entre Ríos y marcó un récord histórico de participación. Ciclista debutó con triunfo ante Quique y afronta el certamen con entusiasmo, en busca de ser protagonista en una competencia que crece año tras año y ofrece desafíos en cada rincón de la provincia.

Con una cifra sin precedentes, la edición 2025 se convirtió en la más numerosa de la historia, superando el récord anterior de 29 instituciones participantes. La competencia, organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), continúa con su crecimiento sostenido y reafirma su lugar como el certamen más importante del básquet masculino federativo a nivel provincial.

La competencia se divide en cuatro conferencias para la primera fase y Ciclista es parte de la 1, junto a Sportivo SS, Ferro SS, Parque, Sarmiento, Echagüe, Sionista y Olimpia.

En este marco, el Verde debutó con victoria ante Quique en el duelo paranaense, y sus jugadores valoraron el rendimiento del equipo. En diálogo con UNO, Enzo Passadore y Eliseo Cassano (capitán), analizaron el debut y el presente del club.

Enzo Passadore: “Ciclista debería estar todos los años en esta competencia”.

—¿Sensaciones del primer cotejo, de local, con su gente?

—Bien, contento por arrancar con un triunfo. Fue un mes atípico porque llegamos con el trajín de cerrar el torneo local de la APB, tuvimos un par de días de vacaciones y volvimos directamente a jugar, con pocos entrenamientos, sin ningún amistoso. Se dio así, pero por suerte pudimos arrancar bien, con una victoria.

—¿Qué aspectos crees que fueron claves en el primer duelo?

—La clave nuestra pasa por la defensa, al menos el otro día. No estuvimos finos tirando, ni en libres ni desde los tres puntos. Entonces, creo que hicimos énfasis en defender bien, en poder bajar el goleo de ellos. Lo supimos hacer porque los dejamos en 60 puntos y en los últimos minutos hicimos la diferencia para quedarnos con el partido.

—¿Qué significa para vos ser parte de esta competencia récord junto a Ciclista?

—Es algo que me pone contento, de poder participar y de que el club participe. Siento que Ciclista debería estar todos los años en esta competencia. Desde hace un par de años el torneo se volvió aún más competitivo. Entre Ríos tiene una de las competencias más lindas del país, con muy buen básquet. Son muchos equipos y la gran mayoría con buen nivel. No sólo los de Paraná, también del interior: Chajarí, Villaguay, todas las ciudades. Está bueno, es lindo competir. Hay que seguir entrenando y laburando para llegar lo más lejos posible.

—¿Qué análisis hacés de la Conferencia 1, donde está Ciclista?

—Son todos equipos difíciles, cada uno tiene lo suyo. Quizás los de Villaguay o los de San Salvador son más “complicados” porque ellos juegan solamente esta competencia. Nosotros, los de Paraná, tenemos doble competencia, pero cada uno tiene sus armas. Son localías muy pesadas. Nosotros trataremos de cuidar la nuestra, en nuestra cancha, y después tratar de salir a ganar en todas. Enfocados en lo nuestro.

—¿Algún objetivo en mente?

—Llegar lo más lejos posible. Si hay que llegar a cuartos de final y mejorar la performance del año anterior, bienvenido sea. Objetivos concretos no nos ponemos entre nosotros.

Eliseo Cassano: “La base del equipo se mantiene y eso es una fortaleza”

—¿Cómo se vive desde adentro este torneo con 32 equipos, algo histórico para el básquet de Entre Ríos?

—Bien. Nosotros internamente estamos bien. Obviamente que muy motivados para jugarlo. Es un torneo muy lindo, con muchos equipos y buena competencia en toda la provincia. Es lindo jugarlo.

—¿Expectativas, tanto grupales como personales?

—Personales, y grupales también, son las mejores. Sabemos ya hace un tiempo que lo íbamos a jugar, en la modalidad que sea. Estamos acostumbrados, por así decirlo. Es lindo competir y cruzarse con equipos entrerrianos.

—¿Hay objetivo en mente?

—No. El objetivo es competir y llegar lo más lejos posible. Obviamente, el primer paso es clasificar al Federal. El torneo nos irá diciendo para qué estamos, pero la idea es estar lo mejor posible.

—Debutaron con un triunfo, nada mejor que eso…

—Sí, seguro. Mejor debut imposible. Además, llegamos con poco tiempo de descanso y poca preparación. A medida que pase el torneo seguro nos pondremos cada vez mejor, pero siempre es importante arrancar ganando.

—Eso habla del buen funcionamiento de Ciclista. Pocos entrenamientos, pero rendimiento adentro de la cancha…

—Hay una fortaleza y es el equipo. Jugamos hace mucho tiempo este torneo y la base del equipo es la misma desde hace años. Nos conocemos de memoria. Siempre los que se acoplan lo hacen bien, y eso es una virtud que tenemos. Obviamente se fueron algunos jugadores y llegaron otros nuevos, así que tendremos que ir encontrando el equipo a lo largo del torneo. Estoy confiado en que lo vamos a lograr.

—¿Qué opinión te merece el próximo rival (Olimpia)?

—Nos conocemos del torneo local. A ellos se les fueron algunos jugadores y sumaron otros. Sin dudas será un gran duelo, con el respeto que merece Olimpia. Nosotros enfocados en lo nuestro y en hacer las cosas bien.

—¿Algún rival difícil en la Conferencia 1?

—Creo que los dos equipos de San Salvador (Ferro y Sportivo) y Sionista, ni hablar. Además, sé que Sarmiento se armó bien. Es una conferencia muy pareja. Para mí, los mejores son los dos de San Salvador.

Fixture de Ciclista

Primera Rueda

01-08-25 Ciclista 71-61 Parque

10-08-25 Olimpia vs. Ciclista (20 hs)

15-08-25 Ciclista vs. Sionista (21.30)

24-08-25 Echagüe vs. Ciclista (20)

29-08-25 Ciclista vs. Ferro (21.30)

07-09-25 S. Salvador vs. Ciclista (20)

12-09-25 Ciclista vs. Sarmiento (21.30)

Segunda Rueda

21-09-25 Parque vs. Ciclista (20)

26-08-25 Ciclista vs. Olimpia (21.30)

05-10-25 Sionista vs. Ciclista (20)

10-10-25 Echagüe vs. Ciclista (21.30)

19-10-25 Ferro S. S. vs. Ciclista (20)

24-10-25 Ciclista vs. Salvador (21.30)

02-11-25 Sarmiento vs. Ciclista (20)