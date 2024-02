Noche de box en el sur paranaense

Se acabó la espera y llegó el día de subirse al ring. Se desarrollará un nuevo festival de box en Paraná, en el que habrá una exhibición, siete combates amateurs y dos enfrentamientos profesionales. El evento se desarrollará en las instalaciones del Club Atlético Paracao –la idea es realizar el espectáculo al aire libre, manejando la posibilidad de trasladarlo al gimnasio techado en caso de que el tiempo no acompañe–, a partir de las 21. Las entradas anticipadas se venderán hasta al mediodía en la secretaría de la institución a un valor de 4.000 pesos, mientras que en puerta costarán 5.000.

La Camionera González, que pesó 54,300 kilogramos, llega a este compromiso con un récord de tres triunfos y un revés. A los 32 años intentará comenzar la temporada 2024 de la mejor manera ante una conocida adversaria, con quien ya intercambió golpes durante su etapa como pugilista amateur.

Enfrente estará Peloso, de 24 años, quien buscará en la capital entrerriana la primera victoria en su carrera en el deporte rentado, ya que posee un récord compuesto por cuatro traspiés y un empate. Al momento de subirse a la báscula marcó 54,600.

“Llego 10 puntos para esta pelea. Nunca dejé de entrenar desde mi última presentación (en diciembre de 2023) y no tuve ningún problema para dar el peso, sino que ese tema lo manejé muy bien con la nutricionista y Wenceslao (Mansilla). Llegué con tanto margen con el peso, que seguía bajando y casi llego a la otra categoría. Wency me dijo que no bajara más y sólo tuve que mantenerme sin sufrir ni pasar hambre”, le dijo González a UNO tras el pesaje.

“Nosotras nos enfrentamos como amateur hace un par de años y le gané –recordó–, pero eso no significa que debo confiarme. El campo profesional es muy distinto, ya que ambas hemos avanzamos y perfeccionado nuestros estilos. Nos conocemos y cada cual va a tratar de imponer sus virtudes y potenciar las falencias de la otra para sacar provecho. Estoy convencida de que será una batalla. Recuerdo que ella bajaba la guardia y me buscaba mucho con los upper porque yo abría los codos. Creo que la pelea puede desarrollarse del mismo modo, ella trabajando por dentro y yo arriba, con la diferencia que un combate profesional es distinto a uno amateur”.

“Este compromiso es súper importante para mí ya que, de ganar, se me pueden abrir otras puertas. Estoy buscando la posibilidad de disputar un título de la categoría Súper Mosca, porque puedo llegar bien al peso. Pero primero está esta pelea”, cerró.

El otro pesaje

Los protagonistas del combate se fondo se subirán hoy a la balanza. El paranaense Franco Catena y el bonaerense Franco González se verán las caras a las 12, en las instalaciones de la entidad Auriazul, para realizar el pesaje oficial de su pelea. El combate se desarrollará a seis vueltas, en la división Crucero.

La razón por la que el pesaje no se realizó ayer fue que el boxeador visitante tenía compromisos laborales que le impidieron llegar con anticipación a la capital entrerriana. Ante esto los organizadores del evento solicitaron la autorización pertinente a la Federación Argentina de Box, la cual fue otorgada por la entidad.

Catena y González ya se enfrentaron el 3 de diciembre de 2022, en el Club Sportivo Entre Ríos, donde el paranaense se impuso por puntos en lo que fue su debut como profesional.

El Yunque Catena, de 29 años, llega a este compromiso con un palmarés de tres victorias (dos por nocaut) y una derrota. Por su parte, Paredón González, de 22 años, acumula en su carrera un éxito y seis caídas (una antes del límite).

Respaldo

Previo a los duelos profesionales se desarrollará una exhibición entre Marcos Orrego y Alexis Franchineli. Luego habrá siete duelos aficionados entre representantes de los distintos gimnasios de Paraná y otras localidades. Los enfrentamientos serán: Nicolás Peralta-Franco Ojeda, Soledad Rodríguez-Marlen Palle, Iván Frutos-Ariel Palavecino, Walter González-Santiago Tolosa, Nicolás Pagliaruzza-Cristian Balbuena y Maximiliano Nichea-Giovanni Suárez.