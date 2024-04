Nicolás Pagliaruzza organizará una velada amateur

También son más las personas que se animan a organizar festivales. Uno de los nuevos emprendedores es Nicolás Pagliaruzza, quien de manera paralela a su carrera amateur se animó a encabezar la organización del festival que se desarrollará el viernes, en las instalaciones del Club Palma Juniors. Paya cuenta con el apoyo y ayuda en la organización de su mamá, Mónica, con quien se dividieron las tareas para que todo salga de la mejor manera.

Será una velada amateur y contará con ocho combates entre baluartes locales y de otras ciudades.

Nicolás Pagliaruzza y sus pupilos.jpg Nicolás Pagliaruzza (al medio) junto con Lisandro Aguirre (izquierda) y Román Peralta (derecha), quienes serán parte de la cartelera. Juan Manuel Hernández/UNO

La motivación de Nicolás Pagliaruzza

UNO visitó a Pagliaruzza, quien contó qué fue lo que lo decidió a asumir estos nuevos compromisos.

“Hace un montón de tiempo que veníamos pensando en animarnos a organizar un evento hasta que finalmente nos decidimos. Tenemos la idea de ver cómo sale. La verdad que pensé que iba a ser más fácil, pero tiene varias cosas que son complicadas. Los trámites administrativos son bastante engorrosos y demandan tiempo y esfuerzo; además en lo que respecta al armado de la cartelera siempre se cae una pelea a último momento y te obliga a tener que moverte a contrarreloj para poder reemplazarla. También hay otras cuestiones más chicas que no dejan de ser importantes como ver si los vestuarios están limpios, si hay papel y agua en los baños o demás cositas que la gente no lo ve, pero que hay que estar atentos. De todas formas considero que todo va a salir bien y la gente se va a ir contenta”, expresó el Paya.

“Mi mamá es quien se ha encargado de las cuestiones administrativas –prosiguió–. Creo que si ella no me ayudaba en esa cuestión me hubiera resultado imposible poder llevar adelante el evento. Yo me encargué de todo lo que tiene que ver con la logística deportiva, armar la cartelera, alquilar el ring y las sillas para la gente, entre otras cosas. Hemos trabajado bastante coordinados. Ella no era del ambiente del boxeo y se metió por mí, incluso ya tiene licencia de promotora. En cada proyecto que tengo ella está firme junto a mí para ayudarme. Creo que esto lo hace porque quiere que los boxeadores tengan buenas condiciones para desarrollar su carrera, ya que vio lo importante que fue para mí el deporte ayudándome en un momento que estuve complicado con las adicciones”.

Lo que se viene en el Club Palma Juniors

Sobre la propuesta que verá la gente que se acerque a la entidad sita en calle Piedrabuena 127, Nicolás sostuvo: “Será un muy lindo espectáculo para la gente que le gusta el boxeo. Habrá chicos que están dando sus primeros pasos y otros con más experiencia, pero procuré en el armado de cada pelea que no haya disparidad sino que sean lo más parejas posibles. Busqué que haya buenos boxeadores, que sean técnicos. Entre otros se presentará el campeón entrerriano de la categoría Hasta 52 kilos, Alberto Albes. Será una muy linda velada”.

“Para que le sirva a todo el boxeo de la ciudad traté de meter a la gente de la mayoría de los gimnasios. Obviamente que no pueden pelear todos, pero no le cerramos la puerta a nadie. El viernes, a partir de las 21, podrán vivir una muy linda noche de boxeo así que están todos invitados”, concluyó Pagliaruzza.

Francisco Solá ganó por nocaut

Francisco Sola ganó por nocaut.jpg

El paranaense Francisco Solá logró su primera victoria en su carrera profesional, tras superar por nocaut en el tercer asalto al nogoyaense Néstor Segura en la velada que se realizó en el Club Atlético Paracao.