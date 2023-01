Neymar no fue al velorio de Pelé, pero si a una fiesta

El velatorio, que comenzó este lunes 2 de enero por la mañana en Brasil, contó con una gran cantidad de público presente, quienes debieron hacer largas colas para dar su ofrenda a una leyenda del fútbol. Entre los presentes se esperaba por la asistencia de Neymar Jr, el actual jugador del París Saint Germain y la Selección de Brasil.

Neymar Santos asistió en representación del delantero brasileño al velatorio de Pelé

A raíz de sus compromisos deportivos con el club francés, Neymar no pudo asistir y dejó en su representación a su papá, Neymar Santos, que permaneció con el resto de las celebridades a un costado, con un profundo dolor a cuestas por la pérdida irreparable de un jugador al cual su hijo lo tenía como ejemplo.

Tras notar su presencia, los medios presentes buscaron la palabra de Santos, quien lució un semblante acongojado por la partida de Pelé: “Con mucha tristeza mi hijo me pidió para estar aquí. Que en el lugar de él pudiese dar apoyo a la familia, porque uno sabe cómo es de triste perder a alguien. No perdimos solo a un deportista, perdimos al ciudadano, perdimos al Pelé en persona”.

Y en esa misma línea, el papá de Neymar agregó sobre la importancia de la figura del astro brasilero sobre sus colegas: “Pelé fue una inspiración para todos nosotros. Inspiró a este deporte, a todas las generaciones, Pelé siempre fue una referencia. Es un momento triste para todos los brasileños. Perdimos a Edson Arantes. Nos deja tristes”.

Neymar, en una fiesta en París por el cumpleaños de la esposa de Marquinos

“¿Por qué no fuiste al velorio de Pelé?”, dijo un usuario. “Después de Pelé, Neymar fue quizás el mejor jugador del Santos. Inventó que no podía venir porque el PSG no lo dejaba (ya que ayer Mbappé fue a Nueva York a ver a los NETS). Ahora sabemos por qué no vino. Es increíble cómo a este tipo no le importa nada”, señaló otro, que compartió un video del delantero en París, en la última noche, cantando en una fiesta. Otra seguidora, disparó: “Prioridades... Luego escribe un texto genial y todos dicen que es el más grande... el mejor... blablabla”.

La despedida de Ney en sus redes sociales

Sin la posibilidad de asistir presencialmente a su velorio, Neymar publicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram al enterarse del fallecimiento de O Rei, un símbolo que marcó a una generación de deportistas y quedó en el recuerdo para Brasil.

“Antes de Pelé, 10 era solo un número. He leído esta frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esta frase, hermosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé el fútbol era solo un deporte. Pelé lo ha cambiado todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido pero su magia permanece. ¡¡Pelé es para siempre!!”, deslizó el delantero del PSG, quien adjuntó al emotivo texto una foto junto a él, en sus principios de la carrera, con la coincidencia de dar los primeros pasos en el club Santos.