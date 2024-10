Néstor Ortigoza no renunciará en San Lorenzo hasta que la Justicia se expida

Néstor Ortigoza, ídolo de San Lorenzo, le confirmó a Moretti que tomó la decisión de no renunciar a su cargo tras la denuncia por violencia de género.

El Juzgado de Familia N°6 de Lomas de Zamora dictó una orden de restricción perimetral contra el ex futbolista de San Lorenzo hacia su ex pareja por una denuncia de violencia de género. Desde el club le dejaron servida la renuncia pero el exvolante paraguayo no aceptó hasta que la justicia se expida.