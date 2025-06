Natanael Bazualdo dejó el arco para proyectar su carrera en la alta competencia

Natan exhibió sus condiciones en esta disciplina al ingresar en la etapa nacional. Asimismo no se despegó del arco. Hasta que un día debió tomar una decisión. De esta manera, y después de más de un año de evaluarlo, optó por dejar su primer amor para proyectar su camino en la alta competencia.

A sus 16 años el entrerriano es una de las grandes figuras que tiene el semillero argentino del atletismo. Semanas atrás se coronó campeón nacional U18 en la pista Justo Román, en Mar del Plata. La conquista de la medalla dorada fue el acceso a las competencias internacionales al ser incluido en la nómina que confeccionó la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para la segunda edición de los Juegos Iberoamericano que se celebrarán el 19 y 20 de julio en Asunción, Paraguay.

La historia deportiva de Natanael Bazualdo

“Mi vínculo con el deporte comenzó cuando tenía 4 años. Comencé a jugar al fútbol en San Lorenzo de Villa Adela. Mi primer paso con el Atletismo fue en un Juego Evita que me llevaron con la escuela en 2021. Gané el zonal, el provincial y clasifiqué a la etapa nacional. No me fue muy bien en esta etapa”, relató Bazualdo a Ovación.

Durante un par de temporadas el Gurí convivió con las dos actividades. “Continué jugando al fútbol. Retorné al atletismo en 2023 por la insistencia de los profesores. Ellos me recalcaban que tenía mucho potencial en esta actividad. Hasta ahora estoy cumpliendo los objetivos”, señaló el atleta de la Escuela Municipal de la Subsecretaría de Deportes de Concordia.

Una de las metas que alcanzó en el 2025 fue retornar a su hogar con la medalla dorada del Campeonato Nacional U18 que se desarrolló en Mar del Plata. “Competí con las mejores expectativas porque había entrenado muy bien para este desafío. Estuve muy preparado desde el aspecto físico como psicológico. Por eso el objetivo era ganar el título Nacional para poder clasificar al Iberoamericano”, afirmó Natan, con mentalidad ganadora.

El vinculo con Lucas Miño, uno de los amigos que le regaló el atletismo

La ambiciosa postura le permitió alzarse con el oro. “Fue una alegría muy grande que pude compartirlo junto a un compañero que lanza conmigo como Lucas (Miño) que finalizó tercer en la prueba”, remarcó Bazualdo, antes de repasar la prueba que lo catalogó como el mejor exponente del país en su categoría.

“La prueba no comenzó de la mejor manera porqué el primer lanzamiento fue nulo. Ahí mi entrenador me da una indicación para el próximo intento. Marco 14 metros en el segundo lanzamiento. A partir de ahí fui por todo o nada a tirar fuerte. En el quinto intento superé mi mejor marca al enviar la bala a 16,59 metros. Y en el último mejoré el registro al lanzar a 16.94. No lo podía creer. Me agarré la cabeza y le hice una señal a Lucas diciendo ‘por poquito no llegué a los 17 metros’, confesó.

Lucas Miño es uno de los amigos que le dio el atletismo a Natanael Bazualdo. “Entrenamos todos los días juntos, pero además vamos al mismo colegio y nos ayudamos mutuamente”, indicó el adolescente que cursa el cuarto año en la escuela Agrotécnica N°24 “General San Martín” de Concordia.

Camino al Iberonamericano U18

Junto a su compañero de atletismo será uno de los seis representantes entrerrianos que integrarán la delegación argentina que competirá en los Iberoamericano. “Me enteré que estaba en el equipo a través de mi entrenador. A través de un mensaje me envió el boletín informativo de la Confederación Argentina. Al empezar a leer observé mi nombre en el listado. Me emocioné mucho”, subrayó.

Los resultados deportivos llegaron rápido en la carrera de Natan. “Entreno de lunes a sábado para eso”, señaló el adolescente que5 de agosto cumplirá 17 años. “Ahora empezaremos a cambiar el entrenamiento para enfocarnos al Iberoamericano. En esta prueba voy a lanzar bala y disco, pero siempre enfocado en la bala, que es muy fuerte”, aclaró.

Luego orientó la mira en la cita que se desarrollará en la capital paraguaya. “Será una competencia donde me mediré con atletas con muchísimo nivel. Voy a dar lo mejor y que sea lo que Dios quiera”, dijo Bazualdo, antes de citar cual será la meta que se trazará. “El objetivo será lanzar lo más lejos posible”.

Natan es una de las grandes promesas del atletismo nacional. Su presente obedece a un cambio importante que realizó en su vida. “Me llevó más de un año decidir dejar el fútbol para dedicarme al atletismo”, repasó.

La postura de Bazualdo no fue en vano. “Hoy me doy cuenta que valió la pena. Hasta los coordinadores de San Lorenzo me dijeron que fue la mejor decisión que tomé”, concluyó.