“Siempre entrené con ganas y dando lo mejor, pero ver que ese esfuerzo se transforma en medallas me emociona mucho. Más que ganar, lo que buscaba era superarme y disfrutar”, contó en diálogo con UNO.

La experiencia, lejos de abrumarla, la fortaleció. “Lo que más disfruté fue la compañía de mis amigos y de los profes. No me lo imaginaba así. Llevar esta bandera es un orgullo y un honor, no como una forma de destacar individualmente sino como una oportunidad de mostrar lo que representa mi provincia: su esfuerzo, su cultura y su gente”, expresó la nadadora que practica el deporte desde los seis años.

La emoción se compartió también en casa. “Verla competir representando a Argentina es un premio a tanto esfuerzo. Es mirarnos como familia y darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bien”, contaron sus padres, Alarcón Dulce y Diego Micheloud, quienes también agradecieron especialmente a Luciano Sales Rubio, el entrenador que apostó por ella desde el inicio.

Natación: orgullo entrerriano en el Sudamericano

Natación orgullo entrerriano 1 Santiago Viñiesky, Victoria Maier, Vittorio Benítez Rotta y Catalina Micheloud representaron a Entre Ríos en el Sudamericano Infantil de natación.

Desde el Club Estudiantes, la pequeña Victoria Maier, de solo 10 años, debutó internacionalmente con dos medallas de bronce en 50 mariposa y 200 combinado en la categoría Infantil 1. El viaje a Paraguay fue su primera vez con la Selección y también la primera vez que subió a un avión.

“Fue la mejor experiencia que viví desde que practico natación. Lo que más me gustó fue conocer nuevos compañeros y profes, y ver a mi entrenador en la tribuna me ayudó a estar más tranquila”, relató la nadadora del CAE.

A su corta edad, entiende lo que significa vestir la celeste y blanca. “Fue hermoso salir campeones sudamericanos. Me gustaría entrenar más tiempo por día, porque muchas chicas entrenan tres horas y yo solo dos. Quiero seguir representando al país donde sea que se dé la oportunidad”, afirmó.

Desde su familia no dudaron en acompañar su decisión de viajar sin ellos. “Nunca había salido sola, pero confiamos en ella. La natación le está dejando valores como la disciplina, el esfuerzo, la perseverancia. Y eso es lo más importante”, contaron sus padres, Alejandra Leban y Leandro Enrique Maier.

Otro protagonista de esta travesía fue Vittorio Benítez Rotta, de 12 años, representante del Club Echagüe en la categoría Menor 2. Ganó plata en 100 libre y 100 espalda, bronce en 100 mariposa, y fue oro —con récord incluido— en las postas combinada y libre.

“Fue una experiencia muy linda por las amistades y momentos que vivimos. Me gustó mucho cuando Argentina ganó la copa. Todo esto es fruto de entrenar día a día”, aseguró el nadador paranaense.

Además de su talento en el agua, Vittorio también dejó su huella fuera de la pileta. En cada jornada alentó a sus compañeros, celebró con cada medalla del equipo y se emocionó como un hincha más. “Me encantó convivir con chicos de otras provincias. Hicimos muchos amigos. También me puse feliz por los logros de mis compañeros entrerrianos. Todos dejamos lo mejor”, destacó. Su entrenadora, Silvana Pacher, valoró su compromiso: “Tiene una gran disciplina, pero también disfruta mucho lo que hace. Eso es clave a su edad”.

Vittorio viene teniendo un gran recorrido, con convocatorias anteriores a torneos en Chile y Perú. Su familia lo acompaña a pulmón: “Se venden rifas, alfajores, lo que sea. Pero el orgullo que sentimos al verlo con la celeste y blanca no se compara”, resumió su mamá Natalia Rotta.

La delegación entrerriana se completó con Santiago Viñiesky, del Club Regatas Uruguay. A sus 12 años, tuvo una actuación consagratoria en la categoría Menor 1: oro en 50 y 200 libre, 200 combinado, 100 espalda y en ambas postas; plata en 100 libre y bronce en 200 libre. “Estaba nervioso, pero muy contento. Es una gran felicidad y responsabilidad representar al país. No fue fácil llegar, los entrenamientos fueron exigentes, pero con trabajo y constancia se puede”, dijo el joven del CRU.

Además, Santi se mostró muy maduro a pesar de su corta edad. En cada carrera demostró temple y concentración. “Traté de estar enfocado en lo mío, sin pensar en los rivales. Me ayudó mucho recordar todo lo que entrené. Cuando llegué al podio sentí que valió la pena el esfuerzo”, comentó.

También resaltó el rol de sus entrenadores y de su familia: “Sin ellos no podría estar acá. Me bancaron en todo momento, y eso me dio mucha confianza”.

Santiago entrena desde los seis años y logró su convocatoria tras una gran actuación en el Nacional de Santiago del Estero. Sus padres, Ethel Gaeda y Alejandro Viñiesky, vivieron la convocatoria con enorme emoción: “Fue algo muy fuerte. Verlo con la camiseta argentina es inexplicable. Sentimos un gran orgullo, más allá de los resultados. Esto es fruto del esfuerzo, la constancia y las ganas de crecer”.