Nadia Carrero: "Quiero un equipo lo más dinámico posible"

UNO habló con Carrero, quien contó cómo se le presentó la oportunidad de asumir como entrenadora definitiva, cuáles son sus objetivos y dejó a entrever cómo le gustaría que juegue su equipo.

—¿Cómo se dio que hayas quedado como entrenadora del equipo principal y cuales fueron tus sensaciones cuando te lo comunicaron?

—A finales de 2023 se desvinculó Gustavo Agasse, quien estaba a cargo de la Primera, por lo que la subcomisión de básquet me convocó a una reunión para llegar a un arreglo y acordamos rápidamente. Me llegó esta oportunidad en un buen momento y sentí satisfacción porque es algo para lo que trabajo desde hace bastante, pero también sé que significa mucho compromiso y responsabilidad por ocupar un lugar importante en el club. Tuve mi primera experiencia dirigiendo la primera C y esto es un salto muy grande en mi carrera, así que estoy expectante por arrancar la temporada.

—Estarás al frente del club que es tu segunda casa. ¿Es especial eso para vos?

—Sí, obvio. Siempre Talleres toca todo tipo de fibras dentro mío, pero también es mi trabajo y tengo que ser capaz de encontrar el equilibrio entre el amor que siento por el club y el lugar que me toca ocupar hoy en día.

—¿Cuáles son tus objetivos para este nuevo desafío?

—Buscar la competitividad tanto en el torneo local como en el Pre Federal. Talleres es un club con mucha historia y trataré de que la podamos respetar volviendo a ser protagonistas. Actualmente contamos con un muy buen presente en las categorías formativas y hay que lograr articularlo con la división mayor. Para mí es un desafío y lo tomo con responsabilidad pero estoy tranquila. Tengo que saber darle a los jugadores las herramientas para lograr una filosofía de juego. Por suerte tengo a Franco Degregorio y Fermín Uranga que me acompañan en este proceso y ahora se sumó Sebastián al grupo de trabajo. La idea es que podamos llevar a cabo la temporada en conjunto y trabajando a la par. La comunicación va a cumplir un papel fundamental para que articular correctamente nuestro trabajo.

—¿Cómo te gustaría que juegue tu equipo?

—Miro mucho básquet de todas las ligas del mundo y voy tomando cosas que me gustan de diferentes equipos. Obviamente que después, en base a los jugadores con los que cuente, iré buscando la forma de juego y adaptando a mi idea. Quiero un equipo lo mas dinámico posible, que llegue jugando en los primeros segundos de las posesiones construyendo desde la defensa y ocupe bien los espacios. Trabajaremos mucho para conseguirlo.

—¿Cuándo empezás a trabajar?

—Tanto el equipo femenino como el masculino arrancarán la próxima semana. Con los varones comenzaremos el lunes, a las 19, y continuaremos miércoles y viernes. Como es pretemporada se pondrá más énfasis en el aspecto físico para ponernos a tono para las competencias que afrontaremos durante el año. Después seguiremos con el básquet.

—Estabas trabajando en distintas categorías, ¿cómo afecta esto a tus otros compromisos?

—Dejé las formativas y solamente estaré con la U19 y Primera. La prioridad van a ser esas categorías justamente por tema de tiempo y calidad. Ademas dejo de dirigir el equipo femenino para tomar otro rol, el de coordinadora.

—¿Qué es lo que harás como coordinadora?

—La idea es que el equipo femenino vuelva a ser competitivo en todas las categorías, retornando al plano provincial y nacional. Voy a ser el nexo entre la subcomisión y los entrenadores y entrenadoras, buscando un sello de identidad de básquet femenino de Talleres. Quiero que todos vayamos hacia un mismo objetivo, con ideas claras y siempre buscando el crecimiento de las chicas tanto social como deportivamente. Logramos formar un excelente equipo de trabajo que tiene muchas ganas de hacer ese cambio.

—¿Será tu primera experiencia en esta función?

—Es la primera vez que voy a tomar este rol y me gusta. Estoy esperando que arranque la pretemporada porque tengo varias idea y, por suerte, la subcomisión va a acompañar para poder desarrollarlas. Por eso vuelvo a recalcar el grupo de trabajo en el que están Camila Carrero, Pablo González y Nazareno Arrúa. Quienes me acompañan van a tener más protagonismo frente a los equipos. Es una función que me gusta y para la que me preparé, ya que en los cursos de entrenadores también te capacitan en temas como coordinación y cómo llevar adelante un proyecto deportivo.

Producción periodística: Víctor Ludi.