Miriam León y otra destacada actuación.

Miriam León se destacó en Mendoza

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miriam León (@miriam_leon51)

El inicio de los 42K fue en los puentes de Cacheuta, mientras que la media maratón comenzó en el barrio Vistalba, en Luján de Cuyo, y los 10K empezaron en la rotonda de Palmares. Por último, la carrera participativa de 4K se desarrolló con inicio y llegada en el Parque San Martín.

Sin lugar a dudas, un encuentro con los paisajes más atractivos del circuito de maratones (montañas, ríos, viñedos y una llegada imponente a los majestuosos Portones del Parque General San Martín). Dicha provincia sigue demostrando que es un excelente destino para eventos deportivos internacionales.

Hubo runners de todo el país, como también, representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Italia, Paraguay, Perú, Polonia, República Checa, Serbia, Suecia, Suiza, Uruguay, entre otras nacionalidades.

Miriam dialogó con UNO sobre esta nueva experiencia y se mostró satisfecha con la performance realizada en un terreno complicado. Además, destacó el gran apoyo de su familia. Seguido, hizo hincapié en los aspectos que debió reforzar para un evento de estas características. Finalmente, remarcó que se tomará un breve descanso debido al gran cansancio corporal y mental que le produjo la prueba.

—¿Cómo viviste esta nueva experiencia?

—Fue muy linda desde el kilómetro uno, física y mentalmente. Los 42K subiendo y bajando todo el tiempo te desafían en ambos aspectos.

—Considerando las características propias del terreno mendocino, ¿qué fue lo más difícil?

—La parte del circuito que tenía ripio con piedras, porque estaba la ruta en construcción. Esa fue la parte más difícil, ya que uno usa zapatillas lo más livianas posibles y al ser de carbono, no son para ese tipo de terrenos. Fue bastante duro, sobre todo, porque en esa parte del circuito las cuestas eran bastante altas.

—¿Estás conforme con las posiciones logradas?

—Estoy contenta, aunque esperaba un poco más. Bajé tres minutos la marca que había hecho en Rosario y obviamente, esperaba llegar al podio. Pero no se dio.

—Al margen del resultado, ¿qué vivencias te quedan de este evento?

—Las mejores, por la compañía de mis hermanas y el viaje. Además, entrené con un amigo para esta carrera. Una de ellas estuvo acompañándome todo el circuito en bicicleta y la otra me esperó en la llegada. También, la que estaba en Villaguay, me alentaba y mandaba buenas vibras a la distancia. Es lo más lindo que me traje, el mejor premio, tener las hermanas que tengo y ese amor incondicional.

—Respecto a la preparación, ¿en qué aspectos debiste hacer más hincapié?

—Un poco más de trabajo de fuerza en el gimnasio me hubiera dado más velocidad. Creo que el error estuvo en la largada, por la diferencia que me sacaron las chicas. No sé si es algo que no haya estado previsto en los entrenamientos, sino, al ver que el circuito era bastante complicado, le tuve respeto. Debí haber ido un poco más con la palabra de mi entrenador y no jugarme a ver que pasaba. Pero bueno, son experiencias.

—¿Va a haber una continuidad de presentaciones o te vas a tomar un descanso?

—Por el momento no tengo nada previsto. Me voy a tomar unas semanas para recuperar el cuerpo. Seguramente, el próximo mes me empiece a plantear algún objetivo. Pero ahora quiero descansar un poco la cabeza, porque fueron muchos kilómetros, exigencias y dejar cosas para después. Voy a disfrutar un poco de eso y después me plantearé nuevas metas.

Los ganadores

La clasificación general del maratón tuvo al local Carlos Becerra como el más rápido, con un tiempo de 2h 21' y 32". Entre las damas, la ganadora fue Luciana Lucero, en un final cerrado, cruzando la meta en 2h 55' y 35".

Por otro lado, Becerra, especializado en trail running e integrante de la Selección Argentina, recibió el premio al mejor corredor de la provincia. El atleta mendocino más ganador del certamen estuvo acompañado por su esposa y dueña del récord de circuito, Adela Barrios.

Se viene

Con gran entusiasmo y expectativa, se aproxima la realización de la cuarta edición del Maratón Lago Salto Grande, un evento que rendirá homenaje al fallecido Horacio Angio (figura emblemática del deporte concordiense que asistía a todos los maratones). Será una jornada llena de desafíos y grandes emociones para los amantes del running. La carrera se llevará a cabo el domingo 19 en la localidad de Concordia y contará con tres distancias: 10K, 21K y la frutilla del postre, los 42K.