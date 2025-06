Miguel Ángel Russo empieza a delinear el equipo para el debut de Boca

Actualmente, Russo no sabe si podrá contar con Luis Advíncula, quien llegó con una pequeña molestia de la doble fecha de Eliminatorias y todavía no hizo fútbol en Estados Unidos. La alternativa es Lucas Blondel, quien también arribó tras jugar con Suiza y aún no participó de una práctica con pelota. Si bien el peruano le saca una pequeña ventaja en la consideración del DT, los dos tienen chances de jugar ante Benfica.

Además, en una de las particularidades que tuvieron estos primeros días del nuevo ciclo de Miguel, Ander Herrera se perfila como el volante central titular. Si bien hasta ahora siempre jugó como interno, el español sería el 5 del equipo, aunque compartiría la mitad junto a otro mediocampista que saldrá de entre Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Milton Delgado, en la otra incertidumbre que hay entre los 11.

En defensa irrumpe sorpresivamente el nombre de Nicolás Figal, quien tiene altas chances de ser el primer marcador central ante Benfica, a pesar de su larga inactividad. Detrás suyo, en prioridades, están Rodrigo Battaglia y Lautaro di Lollo. Su acompañante en la zaga será Marcos Rojo, que prácticamente no tiene competencia por la lesión del recién llegado Marco Pellegrino y por la situación de Ayrton Costa, sin Visa de ingresar a Estados Unidos.

En tanto, por afuera no está definido que sean Kevin Zenón y Exequiel Zeballos los que le den el ida y vuelta y la versatilidad al esquema, pero son hoy los que más chances tienen. Sí es prácticamente un hecho que habrá una doble punta, con Miguel Merentiel y Milton Giménez. También podría llegar a jugar Carlos Palacios, con una posición más retrasada, pero hoy el doble 9 parece imponerse. Claro que el ideal contemplaba la presencia de Edinson Cavani, pero por ahora el uruguayo sigue sin entrenarse a la par del resto.

La probable formación de Boca ante Benfica

Agustín Marchesín; Lucas Blondel o Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Ander Herrera, Milton Delgado o Williams Alarcón, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.