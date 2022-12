Máximo Carrizo es la nueva joya argentina

Máximo Carrizo, estadounidense hijo de argentinos, quien con 14 años ya da que hablar en la MLS. Ahora, el futbolista fue convocado a la Sub 17.

Récord en la MLS

Su nombre es Máximo Carrizo, y es el jugador MÁS JOVEN en la HISTORIA de la MLS en ser profesional.



Tiene 14 años, nació en Estados Unidos pero sus padres son ARGENTINOS.



Hace unas semanas fue citado a la Sub 17 Argentina. Sí, con 14 AÑOS.

La historia de Máximo arrancó de muy chico en el Westchester hasta que a los nueve años asistió a un campamento de verano del New York City. Máximo se unió a la Academia del club en el 2018 como jugador Sub 12. Allí creció y fue impresionando por su juego a tal punto que en el 2021 fue citado por la selección Sub 15 de los Estados Unidos.