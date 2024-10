El miércoles, Suricatas Club llevó adelante una conferencia de prensa en la que dejaron en claro la importancia del torneo no solo para el deporte sino que también para el turismo ya que favorece a los restaurantes, hotelerías y los diferentes puntos turísticos que ofrece la capital provincial.

maxibásquet suricatas 2.jpg Maxibásquet: La edición 23, a la vuelta de la esquina.

En esta nueva edición habrá más de 140 equipos y 2.400 jugadores distribuidos en ambas ramas (masculino y femenino). Los árbitros serán 60, cada partido tendrá su mesa de control y los encuentros se dividirán en varios clubes siendo sede principal el Club Atlético Estudiantes. Además. Depende la instancia de la competencia, algunos juegos se desarrollarán en Talleres, Rowing, Quique, San Agustín, Quico y Patronato, entre otras.

UNO dialogó con Viviana Busso, parte del Comité Organizador del torneo. Ella compartió que se está organizando un gran evento, con la participación de más de 2.500 personas. La jugadora de Suricatas también destacó la atención al detalle en la organización, la competitividad del torneo y la importancia de las fiestas temáticas (que serán tres en esta edición).

“Tenemos un torneo muy grande con 140 equipos, alrededor de 2.500 personas que van a pasear y van a disfrutar de Paraná. Van a jugar y a la vez van a ir a las fiestas que tenemos programadas para dicho torneo”, dijo, en primera instancia.

“Vamos a encarar esto con todas las expectativas. Es la 23° edición de este torneo que se paró solo un año por la pandemia así que el año que viene cumplimos los 25 años que estamos abocados a este torneo y cada vez ha ido creciendo”, agregó, haciendo referencias a la cantidad de años que lleva vigente este Campeonato Internacional. Siguiendo con el hilo de vigencia, acotó: “Eso se refleja en la cantidad de equipos y en la urgencia que tienen los equipos por inscribirse para no quedarse sin cupo, porque es un torneo que se realiza en cuatro días y por lo tanto tiene un cupo determinado. No podemos tener tantos equipos porque no nos dan los días para completar la actividad”.

“Siento que llevamos tantos años realizando este torneo de Maxibásquet por un cúmulo de cosas. Creo que sobre todo le ponemos corazón a la organización porque estamos en todos los detalles. Desde lo deportivo hasta lo social y cultural. Eso también lo destacan las personas que llegan año a año. Todos los años tenemos una fiesta temática y en esta ocasión será la Jungla Fest. La gente está acostumbrada a esto, les gusta venir, ir a la fiesta y participar del torneo porque es muy competitivo y a la vez muy organizado”, dejó en claro Busso.

“Los partidos tienen horarios definidos, cuentan con un buen arbitraje, tenemos hidratación en cancha y sistema de salud a disposición. O sea que estamos en todos los detalles y lo que se nos escapa un año lo reajustamos para el año siguiente”, cerró una de las organizadoras.

Breve historia del Torneo Internacional de Máxibasquet

Corría el año 2000, un grupo de jugadoras que finalizaban su competencia en Primera división y habiendo participado e iniciado la Liga Nacional Femenina de Argentina, en su mayoría jugadoras del Atlético Echagüe Club, inician éste Torneo con sede en el Club Hindú, dando paso al comienzo de una nueva historia, el Primer Torneo de Maxibásquet Femenino, reuniendo a clubes con un interés común, seguir jugando básquet siendo ya mayores de 30 años, sin la posibilidad de otra competencia que permitiera seguir activas con la pasión por la naranja.

Y así, año a año, el Torneo se convierte en un clásico Paranaense en el mes de Noviembre. Comenzó Nacional, luego Sudamericano y ahora Internacional de Clubes. Todo esto sin contar aún, con una sede propia, pero trabajando con profunda convicción para lograrlo, donde se llegan a utilizar más de 12 canchas de la ciudad y en ocasiones de la Ciudad de Santa Fe, María Grande y Crespo.

Edición tras edición, se van sumando a la propuesta e invitación las 24 provincias de nuestro país, desde Ushuaia a Jujuy, países como Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Guatemala, Puerto Rico y Bolivia y jugadoras que se sumaron desde Perú, Rusia y Colombia para experimentar de que se trata éste torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet, el más grande que se realiza de éstas características en toda América Latina.

Quienes visitan este torneo han sido protagonistas en sus ciudades, en sus provincias, selecciones Argentinas en su carrera formativa y como maxibolistas a nivel internacional, posibilitando el reconocimiento a figuras, técnicos, simpatizantes, que brindaron su tiempo, su entrega, su conocimiento, a éste deporte, dando su nombre a los campeonatos, llenando de vida y energía a todas las canchas de la Ciudad.

Maxibásquet Suricatas Club va en busca de su gran objetivo: tener un techo propio. Ya cuentan con el espacio, adquirido en Pandemia, en donde iniciaron con trabajos sanitarios y buscarán seguir trabajando para culminar cuanto antes la obra.