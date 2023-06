Maxi Rodríguez se despidió con un partido histórico

El pitazo inicial de Baldassi se destacó por la tarjeta amarilla aplicada a Pablo Pérez con el único objetivo de aportar su granito de arena al show. Que tuvo sus partes emotivas.

Unas de las máximas ovaciones se las llevaron Justo Villar, Mario Zanabria, Ariel Ortega, Gabriel Omar Batistuta y los campeones de 2013 dirigidos por Gerardo Martino, aunque lo mejor llegó sobre el final cuando bajaron las luces del reducto para que las linternas de los celulares copen la escena y en el concierto tuvo lugar la presentación de Messi. El campeón del mundo fue recibido al ritmo “que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar” y le cantaron el feliz cumpleaños el mismo día que cumplió 36 abriles..

Maxi Rodríguez ingresó al césped del Coloso a las 19.15 de este sábado, luego de que lo hicieran todos los protagonistas de la noche de lo que será su despedida, entre ellos nada más y nada menos que Lionel Messi. En ese instante estalló la ovación de los cuatro costados del Coloso. “Gracias por hacerme este regalo. Gracias al pueblo leproso por estar acá”, dijo la Fiera con la voz entrecortada por la emoción.

“Miren que locura, miren que emoción, este es el famoso Maxi Rodríguez que volvió a la Lepra para ser campeón”, cantó la hinchada desde la tribuna mientras el homenajeado salía del túnel y se dirigía hacia el centro del campo de juego para decir unas palabras antes de que la pelota comience a rodar. El himno leproso dedicado a uno de los mejores jugadores de la historia.

“Voy a ser muy breve. Muchas gracias a todos por estar acá presentes”, expresó la Fiera, antes de que atronara el “Olé, olé, Maxi Maxi” y el “Dale campeón, dale campeón”.

En ese sentido, agregó: “Gracias por hacerme este regalo. Para mí va a ser una noche soñada”. La Fiera se mostró conmovido también los días previos a su gran noche. Su último partido con la casaca rojinegra fue en diciembre desde 2021 y este sábado tuvo la oportunidad de despedirse a lo grande de toda la hinchada leprosa.

“Es un día inolvidable para mí, vivirlo con todos mis amigos acá presentes y con todos ustedes”, señaló. En ese sentido, subrayó: “Es inolvidable y no hablo más para no llorar más y para disfrutar de esta fiesta con mis amigos, mi familia y todos ustedes”.

Por último, Maxi le agradeció “al pueblo leproso por estar acá”. Luego, Soledad Pastorutti entonó las estrofas del himno nacional argentino y luego los dos equipos salieron a la cancha. José Pekerman y el Tata Martino dirigen.

maxi rodriguez.jpg Maxi Rodríguez con sus dos hijas.

La presencia de Leo Messi fue uno de los ejes abordados por la Fiera en su discurso de despedida: “Hoy es un día soñado. Es un sueño, una película. Me llevo este recuerdo en el corazón. Quiero remarcar algo. Hoy se hizo un cambio importante. Quiero agradecerle a las 40.000 almas por el respeto que tuvieron con el Pocho (Lavezzi) y Fideo (Di María). Me hicieron pasar una noche inolvidable. No alcanzan las palabras para decir lo feliz que estoy. Se me hace muy difícil hablar. Quiero remarcar el cariño que me dan, no se si lo merezco. También le quiero agradecer a Leo (Messi) por venir acá el día de su cumpleaños y a su familia por dejarlo venir para pasar un momento conmigo. Gracias a todos los leprosos”.