Max Verstappen se llevó el triunfo en Miami

Una carrera sin incidentes donde hubo una gran cantidad de adelantamientos en la zona media de la grilla, el piloto con más posiciones ganadas fue Lewis Hamilton, largando desde el décimo tercer lugar y finalizando sexto.

Ferrari no logró un gran rendimiento este fin de semana, acumulando ambos despistes de Charles Leclerc y la falta de ritmo la Scuderia, durante la carrera no lograron mantener el ritmo, en el caso de Carlos Sainz Jr. el madrileño largó en la tercera posición y no pudo sostenerla, finalizando en la quinta posición. En el caso de Charles Leclerc, el monegasco pasó gran parte de la carrera detrás de Kevin Magnussen, sobre el final logró adelantarlo y terminó en la séptima posición.

La escudería Alpine sumó buenos puntos luego de una gran clasificación, a pesar de no poder sostener el ritmo de escuderías como Mercedes, Ferrari y Aston Martin, el equipo francés comienza a colocarse en zona de puntos con ambos monoplazas y demuestra un progreso con el pasar de las carreras.

Kevin Magnussen fue el último en el top 10 y sumó un punto para el equipo Haas, un punto con sabor a poco a causa del gran rendimiento que demostró la escudería americana este fin de semana con unos grandes destellos de Nico Hülkenberg, quien finalizó décimo quinto.