Matías Russo: "la mejor carrera que he corrido en mi vida"

Llegó a una victoria a nivel internacional que lo posiciona con posibilidades de pelear por el campeonato a una fecha de terminar el torneo. El paranaense Matías Russo se impuso el domingo en el mítico trazado Enzo y Dino Ferrari de Imola, donde corrió en el Campeonato de Endurance GT Italiano.

Junto a la local Vittoria Piria, el piloto que surgió en el TC 850 se subió a lo más alto del podio tras vencer con el Porsche 992 de la clase GT Cup PRO AM. Con tres horas de duración el triunfo le permitió posicionarse en el tercer lugar en el torneo y llegan con chances a la última fecha con el auto de 650 caballos de potencia del equipo SP Racing.

“Muy contento estoy porque a la carrera la planificamos muchísimo. Sabemos que Ferrari es más rápido en la clasificación, son más rápidos a pocas vueltas con gomas nuevas y nosotros apostamos todo al ritmo de carrera”, describió Russo.

“En la vuelta 6 ya la pasé a la Ferrari en una maniobra espectacular, agarré la punta y empecé a hacer diferencia. Después un Auto de Seguridad me redujo la diferencia, más tarde pinchamos una rueda, nos enredamos un poco la carrera. Tuvimos que empezar a remar de atrás porque sufrimos dos pinchazos ya que había muchas partes de autos en la pista de fibra de carbono y hacían pinchaduras pequeñas que empezaban a perder el aire de poquito”, comentó a Ovación.

El paranaense la calificó como la carrera más exigente. “Ataqué todo el tiempo, con ritmo de clasificación. Estoy realmente feliz, Vicky anduvo súper bien, me sorprendió la velocidad que tuvo en la carrera, no se equivocó nunca, todo el fin de semana estuvo recontra enchufada”, comentó.

Consultado del momento que está pasando indicó: “Estoy en un nivel conductivo que nunca estuve, esa parte es la que más tranquilo me deja porque trabajo mucho para esto, dedico muchísimo tiempo y no es fácil. Todo el tiempo que le dedico a esto veo el resultado cuando llegó a un fin de semana de carrera. El domingo hice el récord de vueltas faltando tres vueltas de la carrera peleando la punta y gané la carrera en la última vuelta”. Justamente, la maniobra se dio en la curva Villeneuve, el mismo lugar de la recordada maniobra de Franco Colapinto con Paul Aron en Fórmula 2, que lo catapultó al argentino en estar bajo la mirada de Williams el año pasado.

La exigencia que tuvo Imola

Debido a las alternativas que tuvo la competencia, Russo calificó que fue una de sus mejores carreras, además teniendo en cuenta que debieron correr con un auto suplente. “Probablemente fue la mejor carrera que he corrido en mi vida. He corrido carreras de 24 horas, pero con la exigencia como esta y haber ganado sobre el final fue una locura. Corrimos con un auto que tenía el equipo de muleto porque el auto nuevo se rompió en una prueba, se rompió feo y no lo pudieron arreglar. Ahora para la última en Mugello vamos con un auto nuevo. Estoy poniendo todas las fichas para la última fecha. Realmente fue la carrera de mi vida sin dudas”, contó.

El triunfo logrado por la dupla les permite ilusionarse con el campeonato y sobre lo vivido en Imola insistió: “Tuve carreras muy importantes, como la ganada en Potrero de los Funes que no me la voy a olvidar nunca, pero esta carrera de tres horas fue realmente tremenda. Antes era muy chico y no valoraba muchas cosas, en cambio ahora con experiencia, con estado físico y nivel conductivo fue impresionante”.

Al mismo tiempo, el representante argentino quiso destacar el conjunto. “Estoy muy cómodo en el equipo, muy cómodo con Vicky también. Realmente el conjunto que hay hace que esté arriba del auto a ese nivel, sino no podría estar. El grupo que me rodea ahora es importante porque me hace estar al 100 por ciento”, calificó.

El entrerriano se mantiene expectante de cara a la última fecha del 13 de septiembre en Mugello porque el reglamento de campeonato le permite descartar una fecha y la dupla ítalo-argentina, en ocasión de un abandono. “En el campeonato estamos terceros, pero es obligatorio descartar una fecha, el descarte se hace al final de la temporada, o sea, en la próxima fecha se hace el descarte. Nosotros vamos a descartar obviamente la carrera de Monza, que no sumamos nada, pero los que están primero tienen que ver cuál descarten. Estamos prendidos en el campeonato, estamos firmes y vamos a pelear”, anticipó.

Por último, Russo indicó que en los próximos días estará de retorno a Paraná y se preparará de cara a la definición. “Ahora me estoy volviendo y si probamos para la última fecha, seguramente lo estaremos haciendo en la semana previa a la carrera del 14 de septiembre”, sentención el argentino.