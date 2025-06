Matías Russo abandonó en la fecha de Monza

No tuvo un buen paso por Monza el paranaense Matías Russo en su segunda incursión dentro del Gran Turismo Italiano. El representante argentino junto a Vicky Piria, largaron desde la segunda posición en la prueba de 3 Horas con el Porsche 911 Cup 992 del equipo SP Racing, pero en los primeros instantes e la carrera Russo recibió un toque en el lado interno, que los obligó a desertar prematuramente en la clase GT3.

Qué dijo Matías Russo tras Monza

“Tuvimos una largada espectacular, me tomé todas las precauciones. Cuando se ordenó la carrera salí al ataque de la Ferrari, en tres vueltas estaba a tiro de la punta. Teníamos un gran ritmo. En un frenaje en la curva uno que llegamos cerca de 300 kilómetros por hora, se pasó un auto por dentro, por lo sucio y me chocó en la rueda trasera cuando estaba doblando. No lo pude evitar de ninguna manera”, indicó Russo a Ovación.

“La bueno es que hay que descartar una fecha por reglamento y claramente será esta para nosotros. Hay que ir al ataque en las próximas fechas. Es una lástima porque teníamos un muy buen ritmo para la competencia. Hay que dar vuelta la página y seguir”, precisó el piloto que se quedará en Italia, ya que tiene programado una serie de pruebas. La continuidad del torneo será el primer fin de semana de agosto en Imola, Italia.