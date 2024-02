Martina Vela: "Ir a París sería un sueño cumplido"

Martina realizó un gran 2023. A mediados de temporada se presentó en el Mundial Junior y Sub 23 de Canotaje en Auronzo, Italia, en un suceso histórico para el deporte nacional. La palista de Gualeguaychú llegó a la final de la competencia C1 200 metros con un tiempo de 49 segundos y 32 centésimas. Con esos números, la entrerriana se convirtió en la mejor sudamericana de la prueba, siendo superada en el continente americano por la representante de Estados Unidos, Andreea Ghizila.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faadeporte%2Fstatus%2F1720442719703638494&partner=&hide_thread=false #Santiago2023 #Canotaje Martina Vela fue primera en la final B de C1 200m, con un tiempo de 50:35 pic.twitter.com/k5gHEj0vBW — Argentina Amateur Deporte (@aadeporte) November 3, 2023

En diálogo con UNO, la joven gualeguaychuense de apenas 21 años habló acerca de su gran presente y los objetivos para esta temporada que tiene como punto principal estar en París vistiendo la camiseta Albiceleste.

“Estoy muy contenta. Si bien era una competencia que no preparamos mucho porque directamente apuntamos al Preolímpico en sí, las sensaciones fueron muy buenas y hay que seguir trabajando sobre ello”, dijo en relación a las sensaciones de estar presente en el Preolímpico que dará plazas para París 2024.

Y con respecto a ello, Martina Vela contestó: “Para mí París sería un sueño cumplido. Es algo que lo estoy viendo desde chica y me emociona muchísimo pensar que tengo esa posibilidad de clasificar”.

“En este momento no tengo las palabras para expresarme en el caso de pueda suceder. Ojalá que se me de”, agregó la entrerriana, conmovida por lo que se viene en el calendario.

La palista practica canotaje hace más de 8 años. “Practico el deporte desde los 14 años. Al principio no estaba muy enganchada con el canotaje porque siempre veía que siempre en el club lo practicaban los chicos”, dijo la deportista que se desempeña en Club Regatas de Gualeguaychú.

“En el club, durante mis inicios, no había chicas con las cuales yo podía compartir esta pasión pero de a poco me fui enganchando. Hoy el canotaje es lo que más me gusta y enamora”, sentenció.

Por otra parte, Vela se centró en sus aspiraciones dentro del deporte: “Quiero estar dentro de un Juego Olímpico. Eso desde ya”, aclaró.

“Por fuera, estoy estudiando nutrición así que me encantaría recibirme y ser Licenciada en Nutrición es otro sueño en mi vida”, agregó.

Martina Vela Canotaje 2.jpeg Martina Vela desea con todo su corazón clasificarse para los Juegos Olímpicos.

La gualeguaychuense de 21 años ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Argentina y esto expresó al respecto: “Vestir la camiseta de Argentina es un honor, un compromiso y una responsabilidad porque puedo representar a mi país con entrega, sacrificio y amor”.

“También es un sueño hecho realidad y me encantaría que cualquiera lo pueda tener y sentir porque es algo que es inexplicable. No lo puedo poner en palabras porque cuando entras a competir y te pones la camiseta de Argentina es un orgullo tremendo”.

Para cerrar, la palista opinó del deporte en Entre Ríos: “Siento que hay muchísimo nivel en la provincia. Está bien desarrollado el canotaje y el deporte en sí tiene fechas (entrerrianos) que promueven muchísimo el deporte y está buenisimo. Hay desarrollo”.

Los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 se celebrarán del viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto. Sin embargo, las competiciones de fútbol y rugby comenzarán el 24 de julio y el torneo de básquet el 25. En poco más de tres semanas, tendrán lugar 329 eventos en 32 deportes.

Habrá un total de 35 sedes, con catorce localidades que albergarán 24 deportes olímpicos y que estarán situadas a menos de 10km de la Villa Olímpica.

Los Juegos tendrán lugar en varias zonas de París, como les Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne y Seine-Saint-Denis. Sin embargo, los Juegos de París 2024 se extenderán a muchas otras regiones de Francia: el torneo de fútbol se disputará en otras seis ciudades (Burdeos, Nantes, Lyon, Saint-Etienne, Niza y Marsella), la vela se desarrollará en Marsella y el surf se celebrará en el emplazamiento de Teahupo'o, en Tahití.