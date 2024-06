Martín Demichelis habló tras la derrota de River

"El primer tiempo a pesar de no habernos puesto en ventaja... Sabiendo de las dificultades de este equipo, que se defiende bien, no lo pudimos abrir. El segundo tiempo fue bastante malo", comentó Demichelis haciendo un breve análisis de los 90 minutos. Y agregó: "Los primeros dolidos somos nosotros, yo como entrenador y el plantel. No es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra, con mucho respeto para esta institución muy humilde y sacrificada, que hayamos perdido tres puntos acá".

El entrenador de River reconoció que el equipo cambia la imagen cuando sale del Monumental, pero no pudo detectar el motivo. "Hay que hacer un meaculpa y un análisis entre todos. Veníamos hablando entre todos con el grupo. Veníamos de 10 días muy buenos, y hoy salimos, no nos ponemos en ventaja y nos abren el marcador con una falta lateral. Después, no pudimos entrar", declaró.

Micho habló de lo que se viene y del mercado de pases

Intentando pasar la página, poniendo el foco en lo que vendrá, Demichelis indicó: "Lo que queda es muy alentador, octavos de Libertadores con un equipo argentino que nos va a saber competir, definiendo en casa y todo lo que resta de este torneo, que no tengo dudas de que llegaremos al final compitiendo hasta la última fecha".

Además se refirió a la pretemporada que se viene: "Vamos a trabajar muy duro desde el 1° de julio para que lo que somos de local, también poder lograrlo de visitante, haciendo en primera instancia un meaculpa y doblegando esfuerzos. No tengo dudas de que este plantel, trabajando como suele hacerlo, va a volver a dar la cara, tanto en la Libertadores como en el torneo".

Por otra parte, el DT fue consultado por los nombres que suenan para el mercado de pases y solo habló de uno en concreto: Felipe Peña Biafore. "Cuando arrancamos en mi gestión, era parte del plantel pero decidimos entre todos que salga a buscar minutos. Creo que lo hizo muy bien en Arsenal y Lanús, por eso hemos decidido recuperarlo. Es un gran ejemplo para todos los jóvenes de la institución, porque no hay lugar para todos, pero los seguimos y el que lo hace bien, merece volver. Él es uno de ellos y contaremos con él", explicó Micho. Sin embargo, no habló de nadie más: "Todo el resto son cosas hipotéticas que no son concretas", sostuvo.