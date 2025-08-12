El interno de 2,02 metros y jugador de Vélez Sársfield de Chajarí, Martín Chervo, registró 24 puntos, 16 rebotes y 1 asistencia en la victoria ante Santa Rosa.

La segunda fecha de la Liga Provincial de Mayores tuvo grandes encuentros y clásicos en diferentes rincones de nuestro suelo. Más allá de muy buenas actuaciones individuales, el protagonista excluyente de la jornada fue Martín Chervo, pívot de Vélez Sársfield de Chajarí, que se quedó con la distinción de “Mejor Jugador de la Semana” gracias a una actuación sobresaliente en la victoria de su equipo sobre Santa Rosa.

El interno de 2,02 metros hizo pesar su jerarquía en la zona pintada, aportando experiencia, presencia física y liderazgo en ambos costados de la cancha. Con una planilla que registró 24 puntos, 16 rebotes y 1 asistencia, Chervo sumó 41 de valoración, números que reflejan su dominio en un clásico de alto voltaje.

Martín Chervo, figura estelar de la Semana 2

Más allá de las estadísticas, el aporte del pívot, con experiencia en diferentes Ligas de nuestro país, Ecuador, Uruguay y Chile, fue determinante para que Vélez se quedara con un triunfo de gran valor anímico y deportivo, manteniéndose invicto y como uno de los líderes de la Zona 3 de la competencia.

El quinteto ideal de la fecha 2

Además del MVP, la segunda jornada nos dejó rendimientos destacados en distintos equipos. A continuación, los cinco jugadores con mejor valoración, que conforman el quinteto ideal de la 2° fecha:

Martín Chervo (Vélez) – Valoración: 41

24 pts | 16 reb | 1 asist vs. Santa Rosa

Matías Stival (Talleres) – Valoración: 31

18 pts (6/6 dobles) | 8 reb | 3 asist vs. IFC

Hans Feder Ponce (Quique) – Valoración: 31

29 pts | 5 reb | 3 asist vs. Recreativo

Juan C. Scacchi (Sionista) – Valoración: 30

13 pts | 14 reb | 2 asist vs. Parque

Paulo Eckert (Sarmiento) – Valoración: 30

18 pts | 11 reb | 5 asist vs. Echagüe